Bác sĩ Đà Nẵng trong bệnh viện đang phong tỏa đăng clip 'thách thức'... tập thể dục

Vài giờ trước, bác sĩ Lê Quang Huy, Khoa Ngoại Thần kinh, (Bệnh viện (BV) Đà Nẵng) đăng clip chống đẩy (hít đất) kèm theo dòng trạng thái “tuyên bố”: “Mỗi ngày thách thức 3 chú nhé. 50 push up mỗi ngày nâng cao sức khỏe , đề kháng chống Covid-19 nha anh em”. Kèm theo đó là clip có hình ảnh bác sĩ Huy mặc trang phục của bác sĩ phẫu thuật, thực hiện động tác chống đẩy ngay trong khoa phòng mà anh làm việc.

Clip và lời “thách thức” của bác sĩ Huy ngay lập tức nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các đồng nghiệp, một kiểu cùng động viên nhau nâng cao thể lực, tăng cường đề kháng để chống lại môi trường dịch bệnh.

Hình ảnh tập thể dục của bác sĩ cũng khiến người thân, bạn bè an tâm hơn, tin tưởng các anh vẫn ổn và sẽ ổn ngay trong tâm dịch.

Bác sĩ Lê Quang Huy đăng clip "thách thức" tăng cường sức khỏe thu hút đông đảo các y bác sĩ tham gia Ảnh: Bác sĩ Lê Quang Huy

Nhiều bác sĩ trong Khoa Ngoại thần kinh và các khoa Ngoại Bỏng tạo hình, Ngoại chấn thương, Gây mê hồi sức (BV Đà Nẵng) đều nhanh chóng nhận lời thách thức của bác sĩ Huy.

“Chúng tôi thách thức nhau để phấn chấn hơn, trên cả vẫn là để mọi người tin tưởng, cùng lan tỏa tinh thần chống dịch khoa học tích cực thay cho những thông tin đồn đoán, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội”, một bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh, nhận lời thách thức “push-up” của bác sĩ Huy cho biết.

Nhiều đồng nghiệp cùng bệnh viện còn nhắc nhau: “Chống đẩy cách ly tại khoa thôi, không tụ tập, không đến các khoa khác để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh”.

Các bác sĩ Đà Nẵng "thách thức" nhau tăng cường thể lực chống dịch Covid-19 ẢNH: P.T.D

Bác sĩ Phạm Thành Dũng, Khoa Gây mê hồi sức, nhận lời thách thức cũng đăng clip chống đẩy mỗi ngày. Mỗi lần đăng, anh lại lần lượt tag thêm nhiều bác sĩ trong khoa cùng tham gia.

Clip bác sĩ Dũng mặc đồng phục, thực hiện chống đẩy ngay giữa hành lang vắng người kèm dòng trạng thái: “Tinh thần anh em trong BV tốt lắm” khiến dân mạng rưng rưng. “Khỏe để chiến nào”, “Khỏe ri thì không sợ Covid rồi”... là những lời động viên của bạn bè, người thân dành cho anh.

Ngay bên dưới clip chống đẩy của bác sĩ Quý Lê, Khoa Ngoại Bỏng tạo hình, tài khoản Ánh Tuyết Hồ bình luận: "Nhìn bác sĩ tập thể dục ở trong vùng dịch, chịu cách ly để điều trị bệnh nhân, đã khiến cho cộng đồng được yên tâm phòng chống dịch, tinh thần mọi người cũng đỡ phần hoang mang, chúc con cùng tất cả đội ngũ y bác sĩ luôn khoẻ mạnh để vượt qua khó khăn này nha. Vô cùng ngưỡng mộ”.

Trong khi đó, tài khoản Ngô Su Sal thì: “Chúc bác và các y bác sĩ trong bệnh viện có một sức khoẻ tốt, một tinh thần thép, sớm chiến thắng Covid!”. “Chúc tất cả các bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng chiến thắng trận dịch này”, tài khoản Nguyễn Kiều Oanh bình luận.

Viết nhật ký chống dịch, truyền năng lượng cho nhau

Từ BV C Đà Nẵng , bác sĩ Đặng Văn Trí vẫn viết những dòng “Nhật ký phong tỏa bệnh viện” đầy hy vọng nhưng quá nhiều tâm tư.

“Lần đầu tiên thực hiện lệnh phong toả 3 bệnh viện lớn tại thành phố. Ai cũng hỏi, chúng tôi sống như thế nào phía bên trong 4 tường rào bệnh viện đã thực hiện phong toả? Đã 4 ngày đi qua, kể từ khi khi cả 3 cổng vào Bệnh viện đều đóng lại; dẫu biết là "tạm thời" nhưng tất cả đều chạnh lòng; dẫu biết là tình cảm ngoài cộng đồng vẫn dành thật nhiều cho chúng tôi nhưng tất cả đều lưu luyến”, bác sĩ Trí mở đầu.

Tạm ngưng nỗi nhớ nhà và những lắng lo cho người thân, bác sĩ Trí khẳng định: “Tất cả chúng tôi đều sống " cuộc sống 4 mới" để hoàn thành thiên chức của các thầy thuốc là đánh thắng đại dịch Covid-19”.

"Đó là "cách sống và làm việc mới", làm việc gần như là 24/24 và liên tục để sắp đặt và tái thiết lại môi trường làm việc khắc nghiệt hơn; đôi lúc cảm thấy "mất nhịp sinh học" và quên cả ngày tháng để tập trung tốt nhất cho công việc. Đó là “sự quan tâm và chia sẻ mới”, cả bệnh nhân và bác sĩ, những gương mặt, những công việc quanh quẩn và thân thương như người nhà. Đó là "kỹ năng mới", là những kỹ năng sống trong vùng phong tỏa, cách ly, tương thân tương ái, chia sẻ thức ăn, đồ dùng, nương tựa nhau để sinh tồn. Đó là tiệm cận " công nghệ mới ", như Meeting Zoom , Google Meeting... “chỉ để hiểu biết nhiều nhất, chắc chắn nhất về tình hình bệnh tật của những bệnh nhân”, hay “thế hệ "công nghệ mới" về camera đã được chúng tôi dùng đến như là cứu cánh với những bệnh nhân của chúng tôi trên chiến hào chống giặc dịch”, bác sĩ Trí tâm tư.

Bác sĩ Hồ Mẫn Vĩnh Phú (BV Đà Nẵng) và viết: “Đêm nay, khi Khoa chúng tôi kích hoạt trạng thái báo động, khi có một bệnh nhân nghi ngờ... cho dù mới chỉ là triệu chứng khởi điểm, cả khoa khởi động như một cỗ máy nhịp nhàng, mỗi người mỗi việc. Có thể cũng chỉ là một dấu hiệu, nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ sót, ai cũng nỗ lực để mong điều bình yên nhất".

Giữa tâm dịch, bác sĩ Phú động viên ngược lại mọi người: “Team khoa Ngoại thần kinh sẵn sàng dấn thân vào bất cứ sứ mệnh nào. Yên tâm mọi người nhé. Chúc mọi người bình yên. Cứ ở nhà tránh dịch”...

Xúc động nhất vẫn là nhật ký bằng hình ảnh sôi động từ BV C Đà Nẵng, khi đêm đã về khuya, mà một bác sĩ BV C Đà Nẵng vẫn còn mặc đồ bảo hộ, đến các khoa phòng động viên bệnh nhân, khiến bệnh nhân an tâm. Vị bác sĩ này còn cùng 5 bác bệnh nhân lớn tuổi ca vang bài Năm anh em trên một chiếc xe tăng vô cùng khí thế. Trước khi tạm việt, vị bác sĩ này còn không quên quay lại “Chúc ngủ ngon các bác” khiến các bệnh nhân của ông ấm lòng.

Cứ như vậy, họ bên nhau, động viên nhau, truyền năng tương tinh thần, thể chất tích cực nhất cho nhau với niềm tin Đà Nẵng sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19.