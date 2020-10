Bất thường quanh dự án khu dân cư Hòa Lân: Nhiều tình tiết bất ngờ, lạ lẫm

Các tình tiết bất ngờ, lạ lẫm, gay cấn của diễn biến phiên tòa khiến nhiều người dự khán ngỡ như đang xem một bộ phim với nhiều kịch tính.

Mở đầu phiên xử, trong phần kiểm tra tư cách của các đương sự tham gia phiên tòa, ông Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1976, thường trú tại TP.Hà Nội cung cấp cho HĐXX Hợp đồng ủy quyền số công chứng 2624.2020 quyển số 01 ngày 14.10.2020 của ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Công ty TNHH SX&TM Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) cho ông Tú.

Theo nội dung ủy quyền trên, ông Nguyễn Văn Tú đề nghị HĐXX đình chỉ vụ án, rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, hủy bỏ mọi sự ủy quyền trước đó cũng như từ chối mọi sự tham gia bảo vệ của các Luật sư tại phiên tòa.

Thẩm phán Lê Thị Phơ, chủ tọa phiên tòa ngay lập tức bác bỏ tư cách đại diện Công ty Thiên Phú của ông Tú, chỉ đồng ý cho ông Tú ngồi theo dõi phiên tòa.

Quyết định trên của chủ tọa phiên tòa gặp phải phản ứng gay gắt của đại diện và người bảo vệ của Công ty CP DV đấu giá Nam Sài Gòn (Nam Sài Gòn).

Luật sư Nguyễn Văn Quynh phân tích: “Trong vụ án này, Nam Sài Gòn bị Công ty Thiên Phú khởi kiện, do đó, tư cách đại diện ủy quyền của Công ty Thiên Phú ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi ích hợp pháp của Nam Sài Gòn. Không thể trong một phiên tòa có 2 người cùng đại diện ủy quyền cho một đương sự nhưng có ý kiến hoàn toàn ngược nhau. Bà Hà Thị Hồng Quyên – đại diện ủy quyền cho Công ty Thiên Phú theo ủy quyền của ông Trương Thành Phú – thành viên (góp 1% vốn) vẫn giữ nguyên các yêu cầu khởi kiện. Trong khi đó, ông Tú đại diện ủy quyền cho ông Bùi Thế Sơn – Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty Thiên Phú (đang bị tạm giam) – góp 99% vốn lại có ý chí ngược lại. Do đó, HĐXX phải xác định cho rõ ai có đủ tư cách đại diện ủy quyền cho Công ty Thiên Phú tham gia phiên tòa hôm nay”.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh còn cho rằng, HĐXX đã vội vàng đưa ra quyết định này khi chưa cung cấp cho các đương sự tham gia phiên tòa Hợp đồng ủy quyền của ông Sơn cho ông Tú để cùng tham khảo và xem xét tính hợp pháp của nó.

Đại diện Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM (Công ty Kim Oanh) cũng nêu ý kiến tương tự căn cứ vào các quy định của Luật doanh nghiệp và Bộ luật Tố tụng dân sự. Luật sự đại diện cho Công ty Kim Oanh nêu: “Doanh nghiệp do các cá nhân góp vốn thành lập, do đó, quyền lợi của doanh nghiệp gắn liền với quyền lợi của các thành viên góp vốn. Hiện nay, ông Bùi Thế Sơn, người góp 99% vốn góp dù đang bị tạm giam, nhưng quyền lợi của ông Sơn gắn liền với quyền lợi của Công ty Thiên Phú, do đó, HĐXX cần cân nhắc thấu đáo ai là người đại diện cho Công ty Thiên Phú để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp và cho người góp 99% vốn là ông Sơn”.