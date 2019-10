Bế con đến trường và giấc mơ được học của Phong

Chúng tôi đến lớp 1A khi cô trò đang ê a tập đọc. Đây là lớp học đặc biệt bởi có thêm 1 cái giường nhỏ cho Phong nằm học. Chiếc giường gỗ do bố mẹ đóng cho Phong, một đầu có thành cao bằng ván để làm giá kê sách vở. Tay bị co quắp không cầm được bút nên mỗi khi viết, em phải dùng cả tay và miệng kẹp ngòi bút. Mặc dù mới đi học được 3 tuần nhưng em đọc to rõ và đặc biệt viết chữ tròn trịa, nét đều, đẹp.