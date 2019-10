Bé Su thương tích 51%: Rùng mình những lần bị 'ba Việt' chích thuốc lá vào háng, vùng kín

Sáng 29.10, mạng xã hội Facebook xuất hiện một số clip với nội dung một bé gái sống cùng mẹ ruột và cha dượng ở P.Tân Hưng Thuận (Q.12, TP.HCM) nghi bị bạo hành . Trong clip, bé kể lại bị cha dượng đánh, dí tàn thuốc lá vào người. Những hình ảnh này được dân mạng chia sẻ rầm rộ kèm sự phẫn nộ tột cùng.

Ngay sau đó, một nhóm người đã tới phòng trọ của người cha dượng để làm rõ trắng đen. Cùng lúc lực lượng công an cũng có mặt.

Mẹ bé Su và những giọt nước mắt trước khi bị mời lên cơ quan công an Ảnh: chụp từ clip

Thương tích khắp người cháu bé

Trao đổi với PV Thanh Niên , Cơ quan CSĐT Công an Q.12 cho biết bé gái trong clip tên D.N.C (6 tuổi), là con ruột của Dương Thị Dương (25 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu). Tháng 2.2019, Dương về sống chung như vợ chồng với Hà Quốc Việt (36 tuổi, ngụ P.Tân Hưng Thuận, Q.12). Thời gian này, Dương gửi bé C. cho cha dượng của mình là ông Đặng Công Hùng (ở Trà Vinh) chăm sóc. Đến tháng 8.2019, ông Hùng gửi C. lại cho Dương. Sáng 24.10, khi ông Hùng đang ở nhà thì có người tên Mạnh chở C. về giao cho ông. Thấy trên cơ thể cháu có nhiều thương tích, ông Hùng hỏi thì C. cho biết bị Việt dùng cây đánh và châm thuốc lá đang cháy vào người.

Ngày 28.10, ông Hùng đến trình báo Công an P.Tân Hưng Thuận. Ngày 29.10, Công an Q.12 bắt khẩn cấp Hà Quốc Việt để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Dương Thị Dương cũng được đưa về trụ sở công an quận để phục vụ điều tra. Đáng nói, thời điểm bị bắt, cả Việt và Dương đều dương tính với ma túy.

Làm việc với công an, Việt thừa nhận có dùng tay và cây gỗ dài đánh, dùng thuốc lá đang cháy gây ra vết thương trên người C. Dương biết Việt đánh con, có ngăn cản nhưng cũng bị Việt dọa đánh. Công an Q.12 đã đưa cháu C. đi giám định tại Trung tâm giám định pháp y TP.HCM. Kết quả, C. bị tổn thương khắp cơ thể, tỷ lệ thương tật 51%.

“Con không muốn ở với ba Việt, mẹ Dương”

Kể với PV Thanh Niên, ông Hùng cho biết đã không kìm được nước mắt khi nhìn thấy các vết thương trên người cháu. Còn chị Đoàn Thị Xuân Mai (ngụ Q.12, hàng xóm của Việt) cho biết trong thời gian cháu C. đến ở cùng Việt và Dương, chị nhiều lần thấy cháu bị thương. Chị Mai cũng nhiều lần hỏi Việt: “Sao C. bị đánh?” thì Việt thừa nhận có đánh bé C.

Lời kể của bé Su khiến nhiều người không khỏi rùng mình trước hành vi của Việt Ảnh chụp từ clip

Tối 29.10, bé C. được lãnh đạo Q.12, các nữ cán bộ phường chăm sóc. Khi được hỏi muốn ở với ai, bé C. hồn nhiên đáp: “Con không muốn ở với ba Việt, mẹ Dương đâu. Ba Việt đánh con, con khóc rất lớn. Con chỉ muốn ở với ông ngoại (ông Hùng - PV)”.

Bé C. kể: “Con bị đau ở nhiều chỗ, vết bầm ở má, xước trên tay do ba Việt đánh, bấm vào tay. Chỗ ở môi do ba Việt dùng tay táng. Ba bắt con quỳ và lấy thuốc lá chích vô. Vết thương ở lưng, 2 nách cũng do ba Việt lấy thuốc lá chích. Ba còn lấy kìm đánh chân”. Bé còn miêu tả vết thương ở vùng kín do “ba Việt dùng tay nhéo với chích thuốc lá ”. Khi được hỏi lại nhiều lần, bé vẫn kể đúng như những gì đã nói lần đầu.