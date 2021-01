Cao tốc Hải Phòng - Hạ Long 'ùn ứ' vì chốt kiểm soát khai báo y tế

Chiều 28.1, khu vực trước trạm thu phí cầu Bạch Đằng luôn thường trực cảnh ùn tắc. Nguyên nhân là lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Ninh lập chốt khai báo y tế đối với tất cả người vào địa phương. Ngay khi các phương tiện đi qua cầu Bạch Đằng, trước trạm thu phí luôn có lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe, yêu cầu tài xế và toàn bộ hành khách xuống xe vào lều dã chiến thực hiện khai báo y tế

Sáng 28.1, sau khi Quảng Ninh phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, địa phương này đã siết chặt quản lý người ra vào. Nhiều chốt kiểm soát được thiết lập tại các cửa ngõ Ảnh Trần Cường

Theo quan sát, tất cả mọi người khi xuống xe đều có ý thức đeo khẩu trang, bước đến gặp cán bộ y tế nhận tờ khai ra bàn được bố trí sẵn điền thông tin.

“Tôi thấy tỉnh Quảng Ninh triển khai lều dã chiến đề người dân khai báo y tế như vậy rất yên tâm, tốt cho bản thân và cộng đồng. Tuy nhiên, do mỗi người cần khai 2 bản, để nhanh chóng, tại khu vực bàn khai báo, lực lượng liên ngành đã bố trí tờ giấy than để mỗi người chỉ cần viết 1 lượt là xong. Tôi thấy tờ giấy than này được người dân chuyền tay nhau như thế cũng phát sinh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh”, anh Nguyễn Ngọc Chiến, 40 tuổi, ở TP.Hạ Long, nêu ý kiến.

“Tình trạng mượn bút khi khai báo cũng khá phổ biến vì khi đi đường, không mấy người mang theo bút. Việc chuyển tay nhau bút viết như vậy cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Giá như lực lượng liên ngành bố trí bút viết và có sát khuẩn thường xuyên thì việc khai báo y tế sẽ chặt chẽ và có ý nghĩa hơn”, chị Trần Ngọc Trinh, 27 tuổi, người dân ở TP.Cẩm Phả, nêu ý kiến.

Các phương tiện bị chặn lại để khai báo y tế trước khi đi qua trạm thu phí cầu Bạch Đằng, vào Quảng Ninh Ảnh Đan Hạ

Ghi nhận của Thanh Niên tại điểm khai báo y tế cầu Bạch Đằng cho thấy, do lượng người “nhập cảnh” vào Quảng Ninh khá đông, có thời điểm bị ùn ứ lại do tạm hết tờ khai. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, tờ khai được bổ sung.

Tất cả những người sau khi khai báo y tế sẽ phải qua bàn đo nhiệt độ , ghi rõ trên tờ khai. Sau đó, cầm tờ khai và thẻ căn cước công dân mang đến khu vực có bố trí 2 cán bộ công an xác nhận mới được lên xe qua trạm thu phí để vào Quảng Ninh.

Mỗi người dân được phát 2 phiếu khai báo và giữ lại 1 phiếu để làm "giấy thông hành" Ảnh Trần Cường

Theo một số cán bộ làm nhiệm vụ tại đây, đến chiều tối nay, Quảng Ninh chưa quyết định rõ quy trình cho người ra, vào tỉnh như thế nào. Trước mắt, tất cả đều phải khai báo y tế, đo nhiệt độ khi đến Quảng Ninh. Những trường hợp không cần thiết đều có thể quay xe trở lại qua lối mở sẵn trước trạm thu phí cầu Bạch Đằng.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát trước trạm thu phí cầu Bạch Đằng Ảnh Đan Hạ

Trong chiều 28.1, có hàng trăm lượt phương tiện, chủ yếu là xe ô tô cá nhân đã quay lại, không vào tỉnh Quảng Ninh khi được lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt cầu Bạch Đằng khuyến cáo. Nhiều xe khách ngoại tỉnh đã buộc phải để hành khách xuống xe ở cầu Bạch Đằng để quay lại vì khi đã vào sẽ tạm thời không được đi ra. Cũng gần như ngay lập tức, dịch vụ xe taxi đón khách vào tỉnh Quảng Ninh ở trạm thu phí cũng xuất hiện, phục vụ nhu cầu người dân.

Lực lượng chức năng thông báo, khi khai báo y tế, vào Quảng Ninh thì sẽ không được ra khỏi địa bàn, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận cách ly cùng địa phương Ảnh Trần Cường

Một số người chọn phương án quay về Ảnh Đan Hạ

Nhiều người không còn bàn để ngồi khai báo Ảnh Trần Cường

Các nhân viên y tế đo thân nhiệt từng người Ảnh Trần Cường

Điền thông tin vào phiếu khai báo y tế, người dân sẽ được giữ lại 1 bản Ảnh Trần Cường