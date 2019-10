Con trai 6 tuổi bỗng mất tích trước sân, cha ròng rã đi tìm từ nam ra bắc

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Pleiku (Gia Lai) xác nhận: “Cơ quan công an đã nhận được đơn của vợ chồng anh Phạm Thanh Bình trình báo con trai mất tích từ tháng 8.2018. Phía công an cũng đã cử lực lượng đi điều tra , nắm bắt vụ việc. Song cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra manh mối nào để xử lý vụ việc”.