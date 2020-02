Công an Huế phát 2.000 khẩu trang miễn phí cho người dân phòng dịch virus Corona

Lực lượng CSGT Công an TP.Huế ra quân tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường

Thượng tá Lê Viết Phương (Phó trưởng Công an TP.Huế ) cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các cấp, ngành và toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt với phương châm chủ động, không chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh nên đơn vị yêu cầu tất cả cán bộ công an khi làm nhiệm vụ phải mang khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh do virus Corona gây ra.