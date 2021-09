Công an phường ở Q.1, TP.HCM gõ cửa nhà F0: ‘Cô ơi, chú ơi xuống lấy quà’

Cùng bảo vệ dân phố ôm từng phần quà vào hai hẻm phong tỏa có những F0 là người lao động nghèo, thượng úy Trần Phan Ngọc Khánh (Công an P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) gọi cửa. Nhìn thấy anh công an đứng ra xa, người dân ra xịt khuẩn, nhận túi quà và gật đầu cảm ơn.

Quà đến tay F0

Nghe thông báo, ông L. đeo khẩu trang, mang theo bình xịt khuẩn mở cửa nhận quà. Ông cho biết cách đây 3 ngày, gia đình ông có 5 người đều nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 , trong đó có 4 người già trên 60 tuổi.

“Gia đình tôi ở nhà nhưng an tâm lắm, thuốc thang, thực phẩm được địa phương chăm sóc đem đến tận nơi. Nếu người dân cần gì thì báo lên cơ quan chức năng để các anh ấy giúp cho, thậm chí đến những thứ lặt vặt như dầu gội đầu cũng được giúp... Rất ấm lòng, giờ chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ chứ cũng không biết làm sao. Mấy nay cũng không còn tiền đi chợ”, ông chia sẻ.

Những phần quà được đóng gói cẩn thận LÊ HỒNG HẠNH

Ông L. cho biết thêm, không chỉ gia đình ông mà tại hẻm có rất nhiều người già trên 60 tuổi nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt cũng như đi chợ nếu không được giúp đỡ. Tuy nhiên, ông L. tâm sự vẫn gặp khó khăn trong việc mua hàng vì vật giá cao không có khả năng chi trả.

Thượng úy Trần Phan Ngọc Khánh cho biết trong ngày đã phát tổng cộng 62 phần quà cho 2 tổ dân phố 36 và 37 (KP.3, P.Đa Kao). Đây là 2 tổ có nhiều người lao động khó khăn và là khu vực bị phong tỏa vì có ca nhiễm Covid-19 . Mỗi phần quà bao gồm nhu yếu phẩm như bánh, sữa và bắp cải.

Phần quà gồm bánh sữa và rau củ LÊ HỒNG HẠNH

Trong đó, hẻm 14 đường Nguyễn Đình Chiểu vừa được gỡ phong tỏa sau 2 đợt phong tỏa kéo dài một tháng, hẻm 12 đường Nguyễn Đình Chiểu vừa phong tỏa vào ngày 8.9 ngày vì trong hẻm có 15 ca F0, mặt tiền có 12 ca F0, tổng cộng là 27 ca F0.

Để đảm bảo an sinh, lực lượng chức năng phường Đa Kao đã hỗ trợ các phần nhu yếu phẩm, gạo và quà do một số mạnh thường quân ủng hộ riêng.

Ngày 11.9: Cả nước 11.932 ca Covid-19, 12.541 ca khỏi | TP.HCM 5.629 ca

“Cảm thấy may mắn hơn nhiều nơi”

Hẻm 14 đường Nguyễn Đình Chiểu là hẻm cụt và nhỏ nên thượng úy Khánh để quà ở trước hẻm rồi gọi tổ trưởng dân phố ra nhận, sau đó phát lại cho người dân bên trong. Đại diện ra đầu hẻm để nhận quà từ lực lượng chức năng, bà Đặng Thu Thủy (65 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 37, KP.3) cho biết trong hẻm có một hộ gia đình có 14 người thì 12 người nhiễm Covid -19 nên hẻm bị cách ly.

Hẻm nhỏ quá, công an phường sẽ để quà đầu hẻm để đại diện người dân nhận LÊ HỒNG HẠNH

Theo bà Thủy, hẻm chủ yếu là người dân lao động “buôn gánh bán bưng” nên hoàn cảnh rất khó khăn, nên được quan tâm mọi người đều vui mừng, yên tâm cách ly. Hẻm có tất cả 25 hộ, người dân tự ý thức bảo vệ bản thân và gia đình nên công việc của tổ trưởng dân phố cũng nhẹ nhàng hơn.

Cũng theo tổ trưởng tổ dân phố 37, trong thời gian phong tỏa, địa phương thường xuyên đến hỗ trợ lương thực và rau củ, nước xịt khuẩn.

“Đến đầu hẻm nhận quà mà thực sự rất vui mừng. Tôi cảm thấy may mắn hơn nhiều khu vực khác vì vẫn đủ đầy thực phẩm để cùng vượt qua đại dịch. Mấy tháng phong tỏa người lao động ở hẻm hầu như khó khăn vì không có thu nhập, có hộ không còn cả thức ăn, không có cả tiền để đi chợ”, bà nói.

Quà được người dân nhận về sau đó phân phát lại cho những hộ khác LÊ HỒNG HẠNH

Công an P.Đa Kao mang sách đến tận nhà các em học sinh trên địa bàn V.P

Khi nhận quà, bà Lê Thị Thu Thảo (47 tuổi, ngụ hẻm 14 đường Nguyễn Đình Chiểu) cho biết chỉ mong dịch qua nhanh để cuộc sống được trở lại bình thường. Trước đây khi hẻm chưa bị phong tỏa, thấy có hoàn cảnh nào khó khăn bà Thảo chủ động quyên góp và giúp đỡ, nay đến lúc bản thân gặp khó khăn thì được nhận lại nên không khỏi xúc động.

Thực phẩm được treo trước cửa nhà để tránh tiếp xúc với F0 LÊ HỒNG HẠNH

“Được lực lượng chức năng đến gõ cửa tặng phần quà, tôi cảm thấy được quan tâm chia sẻ. Gia đình cũng có 2 người lớn tuổi, còn có trẻ em nhưng vì mọi người trong xóm đều chấp hành ai ở nhà nấy nên khiến tôi cũng yên tâm phần nào”, bà Thảo bộc bạch.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an P.Đa Kao cho biết, bên cạnh công tác chuyên môn, lực lượng cũng chú trọng chăm lo đời sống của người dân. Nhiều chương trình đã được công an thực hiện như “Hạt gạo nghĩa tình”, “Chia sẻ khó khăn”, đi chợ hộ, mua thuốc giúp người dân… Mới đây nhất, để chuẩn bị cho năm học mới, công an phường đã cùng các trường mang sách đến tận nhà cho các em học sinh trên địa bàn để chuẩn bị cho năm học mới.