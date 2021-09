Công an TP.HCM mang cá tươi tặng tận nhà, cả nhà thất nghiệp nấu liền bữa tối

Từ khi dịch Covid-19 ập đến, gia đình chị Trần Thị An (ngụ Q.3, TP.HCM) có tới 9 người bị thất nghiệp. Để có thể lo được các khoản chi tiêu, cả nhà phải ăn uống tiết kiệm, thỉnh thoảng đi nhận đồ hỗ trợ ăn qua ngày. Chiều nay, chị bất ngờ nhận cá nục tươi trong phần quà hỗ trợ từ công an quận. Ngay lập tức, chị sơ chế nấu bữa tối cho cả gia đình.

Riêng trong ngày 8.9.2021, Công an quận 3 đã trao đến người dân 3 tấn gạo, 1 tấn cá và các nhu yếu phẩm như sữa, nước mắm, dầu ăn, đường Nguyễn Anh Thiếu tá Phan Phạm Anh Tài, Đội trưởng CSGT - TT Công an Q.3, cùng tham gia trao quà đến tận tay người dân Nguyễn Anh

Chị An chia sẻ: "Ngày thường em đi bán hàng cho người ta, mùa này người ta cũng đóng cửa nên mình không có việc làm. Giờ cũng không thể nào về quê được nên em ở đây xin gạo, rau củ. Hàng xóm thấy khổ quá cũng hỗ trợ. Lâu lắm rồi mới có cá ăn".

Bà Nguyễn Thị Thiện (bán vé số) cũng ngạc nhiên khi thấy công an cầm bịch cá tươi và nhu yếu phẩm đến tận nhà. Không biết nói gì hơn, vừa nghe xong lời chúc bình an từ Công an quận, bà Thiện rối rít nói cảm ơn vì được quan tâm, chia sẻ.