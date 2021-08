CSGT mắc Covid-19 không thể về chịu tang cha: Đau xót ngày Vu Lan đến gần

Ngày 19.8, kỷ niệm gần 7 năm khoác lên mình sắc phục công an nhân dân, nhưng trung úy L.H.N.Vinh, Đội CSGT – TT Công an Q.4 ( TP.HCM ) đang phải đối mặt với những đau thương vì dịch Covid-19.

Theo sự phân công, anh Vinh được giao nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Với tinh thần trách nhiệm, xung kích, đi đầu của đoàn viên trẻ, trung úy V. đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong việc phối hợp với các lực lượng khác kiểm soát, hướng dẫn, giúp đỡ người dân trên địa bàn quận, qua đó góp phần chung vào công tác phòng, chống dịch bệnh.

“Ngày 10.8 vừa qua, qua kiểm tra định kỳ, trung úy Vinh. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được cách ly điều trị tại đơn vị. Không may, ngày 17.8.2021, anh nhận thông tin cha ruột 67 tuổi cũng vừa mất tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do nhiễm Covid-19. Do đang là F0 cách ly điều trị, đến lúc cha qua đời, trung úy Vinh cũng không thể nhìn mặt cha lần cuối và không thể về lo hậu sự cho cha chu toàn”, lãnh đạo CSGT – TT Công an Q.4 chia sẻ.