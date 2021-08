Đường phố TP.HCM đông đúc, CSGT vất vả kiểm tra giấy tờ xe qua chốt kiểm soát

Chiều tối 17.8, Đội CSGT - TT Công an Q.Tân Bình (Công an TP.HCM) tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo Chỉ thị 16. Tổ tuần tra lưu động đã di chuyển trên nhiều tuyến đường, dừng ngẫu nhiên các trường hợp đang lưu thông trên đường và tại chốt kiểm soát

Trước đó, từ ngày 16.8, TP.HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 nhưng mở rộng hơn một số nhóm ngành, nghề được hoạt động, do vậy số người ra đường cũng nhiều hơn. Sau 2 giờ kiểm tra, CSGT - TT Công an Q.Tân Bình phát hiện có tình trạng giả làm xe ôm công nghệ để qua chốt kiểm soát.

Mặc áo Grab tránh bị kiểm tra

Tại chốt kiểm soát trên đường Trường Sa, tổ công tác bắt gặp anh N.C.V (26 tuổi, quê Đắk Lắk) mặc áo và đội nón Grab nhưng không đeo thẻ shipper, băng xanh nên yêu cầu tấp xe vào lề để kiểm tra.

Sau khi được CSGT nhắc nhở, V. vội cởi áo và quay về Ảnh: Độc Lập

Anh V. chỉ trình được các giấy tờ cá nhân, nhưng không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh mình là đối tác của Grab. Bị CSGT hỏi, anh V. lí nhí nói: “Đây là áo mượn của bạn để đi lấy đồ người nhà gửi lên cho 4 bạn trọ ở cùng, em không phải đối tác của Grab”.

Theo lời anh V., anh đang di chuyển từ Q.3 sang Q.Tân Bình nhận hàng từ nhà xe, vì dịch giã ở Sài Gòn mua thực phẩm đôi khi phải xếp hàng nên người nhà gửi đồ lên tiếp tế. Dù vậy, V. cũng không đưa ra được tin nhắn của nhà xe hẹn tới nhận hàng mà phải nhờ bạn chuyển tin nhắn sang vì “đi lấy giùm bạn”.

Lượng xe ra đường những ngày này tăng trở lại, ảnh chụp chiều 17.8 trên đường Trường Sa (Q.Tân Bình) Ảnh: Độc Lập Gần tới 18 giờ, nhiều người hối hả chạy về trên đường Cộng Hòa Ảnh: Độc Lập Đường Trường Chinh hướng từ Ngã tư Bảy Hiền về Q.12 đông xe tranh thủ chạy trước giờ "G" Ảnh: Độc Lập

CSGT giải thích: “Em không phải Grab mà em sử dụng áo Grab vầy là sai rồi, em sử dụng áo này để vận chuyển hàng riêng của em khác là sai nữa. Bây giờ anh tiến hành lập biên bản em được rồi. Nhưng vì em đang đi lấy đồ người nhà gửi lên nên lần này anh chỉ ghi lại thông tin nhắc nhở. Em cởi áo Grab ra đi”.

Nghe CSGT nói, anh V. vui mừng cảm ơn và cho biết sẽ quay đầu về, tìm cách khác để nhận hàng chứ không tiếp tục đi nữa vì biết ngoài đường còn rất nhiều chốt kiểm soát.

VIDEO Được giao hàng liên quận: Shipper Sài Gòn ‘nổ’ cuốc gấp đôi!

Chở bạn gái đi mua “đồ khó nói” bị phạt 2 triệu

Tổ tuần tra lưu động của CSGT - TT Công an Q.Tân Bình tiếp tục đi dọc đường Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển… vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và dừng lại tại chốt kiểm soát trên đường Bạch Đằng. Khác với cảnh ồn ào, tấp nập ngày chưa có dịch, khu vực này thông thoáng hơn, nhưng lượng xe ra đường vẫn tương đối nhiều, nhất là trên đường Cộng Hòa.

Nam thanh niên chở bạn đi mua đồ đã bị phạt 2 triệu Ảnh: Độc Lập Quảng cáo Đường Cộng Hòa chiều 17.8 dòng xe đông hơn so với ngày mới thực hiện Chỉ thị 16 Ảnh: Độc Lập Người dân tự động dừng xuất trình giấy tờ khi tới chốt kiểm soát Trường Chinh Ảnh: Độc Lập

CSGT và lực lượng trực chốt kiểm tra tất cả các xe qua chốt kiểm soát. Anh T.C.T (24 tuổi) đang chở bạn gái ngồi phía sau, đến chốt kiểm soát nói “đi mua đồ” và trình ra giấy xét nghiệm âm tính. Lực lượng trực hỏi: “Vậy bạn gái ngồi sau đi đâu?”, anh giải thích là “chở bạn đi mua đồ” nên được yêu cầu tới bàn làm việc để xử lý.

CSGT check mã QR của xe tải Ảnh: Độc Lập Từ ngày 16.8, TP.HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 nhưng mở rộng hơn một số nhóm ngành, nghề được hoạt động, do vậy số người ra đường cũng nhiều hơn Ảnh: Độc Lập

CSGT cho hay, khi ra đường không phải có giấy xét nghiệm âm tính là đi được, các chốt kiểm soát nội đô không kiểm tra giấy này. T. chia sẻ nắm rõ các quy định theo Chỉ thị 16, khi đi mua đồ phải có phiếu đi chợ, nhưng do lần này bạn gái đang tới (T. nhún vai khó nói) nên trực tiếp chở bạn đi mua.

“Mua đồ đó thì bạn em mới mua được chứ em không mua được nên em phải chở bạn đi”, T. ngại ngùng giải thích. CSGT cho rằng, khi đi có việc cần thiết ra đường, chỉ cần 1 người ra đường là được chứ không nhất thiết phải cả 2 cùng đi. T. đã bị lập biên bản phạt 2 triệu đồng vì ra đường không có lý do cần thiết.

Theo CSGT, những ngày này, lượng xe lưu thông trên đường phố đã đông đúc hơn so với thời điểm TP.HCM vừa giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Để kiểm soát người ra đường không lý do, CSGT siết chặt giấy ra đường, các trường hợp trình giấy không hợp lệ hoặc không có lý do chính đáng đều bị phạt nghiêm.