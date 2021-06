CSGT TP.HCM phạt 207 lượt xe đạp vượt đèn đỏ, đi vào làn ô tô Phạm Văn Đồng

Được mệnh danh là đại lộ đẹp nhất TP.HCM, đường Phạm Văn Đồng đi qua Q.Gò Vấp, Q.Bình Thạnh, TP.Thủ Đức được nhiều người đi xe đạp tập thể dục buổi sáng lựa chọn lưu thông. Sẽ không có gì đáng nói nếu tất cả người đạp xe đi tập thể dục chấp hành đúng luật giao thông.

Đến những giao lộ có đèn đỏ, cả tốp vượt lên mặc kệ ánh nhìn của những người đi đường. Cũng không ít lần, người đi ô tô ngao ngán trích xuất camera hình ảnh người đi xe đạp tập thể dục vượt đèn đỏ, đi vào làn ô tô lên mạng xã hội

CSGT liên tục xử phạt nhưng vẫn còn rất nhiều trường hợp vi phạm Ảnh: Vũ Phượng

Khi thấy bóng dáng CSGT , người đi xe đạp mới vội vàng xách xe leo dải phân cách vào đúng làn xe của mình. Nhưng qua "chốt" CSGT, họ lại tiếp tục đi vào làn ô tô, vượt đèn đỏ. Thậm chí, thấy CSGT đứng bên kia đường, một tốp hơn 20 người đi xe đạp tập thể dục vẫn "ngó lơ" vượt đèn đỏ. CSGT lập tức ra hiệu, thổi còi, nhưng vài người vẫn chạy bạt mạng.

Nhiều trường hợp bị CSGT thổi phạt giải thích vì không để ý đèn, do vướng xe nên "lỡ" rẽ vào làn ô tô, do đường đẹp,... đủ lý do.

Từ ngày 16.12.2020 đến 22.5.2021, đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) - đơn vị phụ trách tuyến đường Phạm Văn Đồng đã lập biên bản xử phạt 207 trường hợp xe đạp vi phạm luật giao thông, trong đó 25 trường hợp lưu thông vào đường cấm, 182 trường hợp vượt đèn đỏ.