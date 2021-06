Hàng chục CSGT TP.HCM vây bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập: Tạm giữ 17 xe máy

Như Thanh Niên đã thông tin, 23 giờ 45 phút ngày 6.6, đội CSGT - TT Công an Q.7 phối hợp đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đã đón lõng, vây bắt một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trên đường D6, đoạn gần cầu Ông Lớn (Q.7, TP.HCM). Thấy có CSGT, nhóm thanh niên quăng xe bỏ chạy tán loạn.

Trưa 7.6, trả lời Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.7 (TP.HCM) xác nhận sự việc xảy ra vào tối 6.6. Công an Q.7 xác định lỗi ban đầu là hành vi tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông. CSGT đã tạm giữ 17 xe và 7 người, trong đó một số xe CSGT phải lục tìm trong các bụi rậm ven đường vì nhiều người trong nhóm này quăng xe bỏ chạy.

Giăng lưới chặn bắt, đập tan trận “bão đêm” ở quận 7 giữa dịch Covid-19 "Trước mắt, CSGT lập hồ sơ ban đầu, lấy địa chỉ thường trú của 7 thanh niên trên, tạm giữ phương tiện vi phạm rồi cho 7 người này về. Công an sẽ tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý hết các lỗi", lãnh đạo Công an Q.7 thông tin.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an Q.7 cũng cho biết quận đang tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kêu gọi người dân tích cực tham gia tố giác hành vi vi phạm để lực lượng chức năng xử lý. Công an Q.7 sẽ tăng cường phối hợp các lực lượng khác chủ động quản lý tốt địa bàn không để hành vi vi phạm xảy ra.

Các phương tiện bị tạm giữ, CSGT tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định Ảnh: V.P

Trước đó, nhận tin báo có nhóm thanh thiếu niên tụ tập giữa đêm trong lúc TP.HCM đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, đội CSGT - TT Công an Q.7 và đội CSGT Nam Sài Gòn phối hợp chốt chặn 2 đầu. 17 xe vi phạm và 7 thanh niên sau đó được giao cho CSGT - TT Công Q.7 tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.