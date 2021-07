Đà Lạt sẽ có đèn xanh đèn đỏ trong năm nay

Nét đặc trưng “không đèn xanh đèn đỏ” của Đà Lạt sẽ không còn

Việc cải tạo, nâng cấp các nút giao thông này nhằm nhằm chủ động ứng phó, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.Đà Lạt. Cũng như kịp thời tổ chức giao thông (phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông...) trong trường hợp khẩn cấp phục vụ an ninh, quốc phòng; đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật đô thị phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vào các dịp lễ, tết, phục vụ Festival hoa Đà Lạt.