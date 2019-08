Dân 'kêu trời không thấu' vì mùi hôi từ nhà máy bột cá, nước bị ô nhiễm

Chỉ cần đi qua 2 cây cầu Cái Bé, Cái Lớn (xã Bình An), mùi hôi thối từ các nhà máy bột cá “xộc” thẳng vào mũi không thể chịu nổi.

Ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất

Không chỉ xã Bình An phải chịu đựng cảnh ô nhiễm từ các nhà máy bột cá, một số xã lân cận như Hưng Yên, Tây Yên A (H.An Biên), ngay cả người dân ở Tà Niên, Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa Hiệp (H.Châu Thành) và người dân sinh sống ven biển khu vực P.An Hòa - khu lấn biển Phú Cường (TP.Rạch Giá) cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối từ các nhà máy bột cá ở xã Bình An. Ông Nguyễn Hưng Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Bình An, cho biết hiện nay cả ngàn hộ dân trên địa bàn xã hằng ngày phải sống chung với mùi hôi khó chịu từ những nhà máy bột cá, xí nghiệp chế biến hải sản. Tình trạng Ông Nguyễn Hưng Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Bình An, cho biết hiện nay cả ngàn hộ dân trên địa bàn xã hằng ngày phải sống chung với mùi hôi khó chịu từ những nhà máy bột cá, xí nghiệp chế biến hải sản. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người dân. Những ruộng lúa, rau màu, cây dừa, cây dứa... là thu nhập chính của bà con nhưng do hứng chịu tro bụi của các nhà máy thải ra nên năng suất giảm. Nguồn nước cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đây, ngoài trồng trọt, người dân còn có mô hình nuôi cá nước ngọt, nhưng do nước bị ô nhiễm nên cá không thể sống được.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp An Bình (xã Bình An), nhiều năm qua bà con chỉ biết kiến nghị, cầu cứu chính quyền địa phương để có ý kiến lên tỉnh. Rất nhiều lượt kiến nghị nhưng đến nay vẫn vậy. Bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ ấp An Bình) bức xúc: “Khói từ các nhà máy bột cá thải ra hằng đêm gây ô nhiễm. Nghiêm trọng nhất là mùi bốc ra hôi thối không chịu đựng được. Trẻ con, người lớn đều bị bệnh về đường hô hấp”.

Xử phạt xong vẫn tiếp tục vi phạm

Chưa dừng lại đó, các xí nghiệp xả nước thải ra ao, rạch làm dòng nước đen ngòm, gây mùi hôi thối. Ngay đầu lộ dẫn vào ấp văn hóa An Phước, xã Bình An là một doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất mực, cá khô, nhưng không có hệ thống xử lý nước thải mà xả thẳng xuống con rạch phía trước - nơi có hàng trăm người dân sinh sống hai bên bờ rạch. Con rạch có chiều dài gần 2 km, nối liền với kênh Xà Xiêm.

Trước kia, rạch này dùng để lưu thông vận chuyển hàng hóa và nước vẫn được nhiều hộ dân sử dụng sinh hoạt. Hơn 5 năm nay, trên con rạch này dừng hẳn việc lưu thông, thay vào đó là nước bẩn, rác thải được tập kết về, khiến dòng nước đen ngòm, bốc mùi nặng nề. Bà Thị Sóc (ngụ ấp An Phước, xã Bình An) cho biết vào đầu mùa mưa, ruồi muỗi nhiều vô kể, mùi hôi thối nồng nặc suốt ngày đêm. Ông Danh Đa Ra, hàng xóm bà Sóc, cho biết người dân bức xúc, khi cầu cứu lên chính quyền địa phương, vài hôm thấy xuống kiểm tra, nhưng khi cán bộ về thì đâu lại vào đấy.

Ông Nguyễn Hưng Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Bình An, cho rằng chính quyền địa phương rất quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường, nhưng địa phương không có chức năng kiểm tra xử lý, mà chỉ “tháp tùng” theo đoàn của cấp huyện hoặc tỉnh, sau đó cùng với người dân theo dõi, giám sát các doanh nghiệp vi phạm có khắc phục hay không. Trên địa bàn xã có 6 nhà máy bột cá (hiện đã ngưng 1) và 14 doanh nghiệp chế biến hải sản. Đa số đều sai phạm về môi trường khi có đoàn đến kiểm tra. Khi xử phạt thì họ hứa khắc phục nhưng rồi tình trạng này vẫn tái diễn, dù số tiền phạt rất cao, từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.