Đi Quảng Ninh 2 ngày, 3 cô gái Sài Gòn bị cách ly xuyên Tết: ‘Sốc, không buồn’!

Chuyến du lịch ra Quảng Ninh những ngày đầu năm 2021 của nhóm bạn trẻ cùng là biên kịch – họa sĩ tưởng đâu sẽ là một hành trình tươi đẹp để khởi dậy cảm xúc sáng tác, nhưng bất ngờ Quảng Ninh có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng khiến cả nhóm phải đi cách ly tập trung sau vài ngày trở lại Sài Gòn. Nhiều cảm xúc lẫn lộn khi Tết đang tới gần, cả nhóm lại được trải nghiệm cảm xúc mới khi làm việc trong môi trường cách ly này.

“Không ai nghĩ vậy luôn”

Trong khu cách ly Q.Tân Phú, chị Lạc An (29 tuổi, quê Đồng Nai) làm việc tại TP.HCM hài hước kể lại chuyến du lịch nhớ đời của mình. Thấy vé máy bay giá rẻ, chị cùng 2 người nữa đặt vé đi Quảng Ninh du lịch. Ngày 25.1, cả nhóm đáp Sài Gòn thì đến 28.1 nghe tin Quang Ninh có người mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Ngay trong tối, cô họa sĩ trẻ và nhóm bạn đã liên lạc với y tế phường và chủ động ở nhà tránh tiếp xúc với mọi người. Đồng thời, Lạc An cũng gọi điện thoại thông báo cho những người mà cô đã tiếp xúc trong suốt 3 ngày gần nhất.

Lạc An trong chuyên đi Quảng Ninh mới đây Ảnh: NVCC

“Tôi gọi công ty, bạn bè vừa để thông báo vừa để dặn mọi người tránh tiếp xúc. Ai cũng buồn cười và hỏi sao tôi xui vậy. Tới ngày 29.1 tôi đi cách ly tập trung mọi người bắt đầu lo lắng, phải đến lúc có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 tôi báo về ai nấy mới thở phào”, Lạc An chia sẻ.

Theo lời cô, tại Quảng Ninh đi đâu cả nhóm cũng mang khẩu trang như một thói quen, ở sân bay cũng không tiếp xúc với ai nên Lạc An nghĩ chỉ cần khai báo, xét nghiệm là xong thì lại được báo phải cách ly 21 ngày – tức là đến mồng 3 Tết khiến cô sốc và lo lắng.

Lạc An kể: “Khi tôi đi cách ly được mọi người cho lên xe cứu thương hú còi inh ỏi, mấy người đưa đi mặc đồ bảo hộ, có cả công an nữa khiến tôi càng sốc. Ban đầu còn nghĩ đơn giản thôi không có gì mà nhìn thấy cảnh đó mới sợ. Ngày đầu tôi cũng không dám nói với ba mẹ vì sợ cách ly xuyên Tết sẽ bị la, nhưng không ngờ khi báo thì ba mẹ còn an ủi, động viên cố gắng chấp hành quy định”.

Bữa cơm trong khu cách ly được An chụp kỷ niệm vì đều rất ngon Ảnh: NVCC Khu cách ly sạch sẽ, sáng bóng Ảnh: NVCC

Vốn là người lạc quan, sau khi sốc, cô không lo bị nhiễm bệnh mà chỉ buồn vì Tết không được về nhà. Đây cũng là giao thừa đầu tiên cô không về nhà. Trong khu cách ly, Lạc An được phát mọi vật dụng cá nhân và cơm ngày 3 bữa. Công việc được cô xử lý online. Để giết thời gian, cô còn vẽ vài bức tranh về cuộc sống trong khu cách ly của mình khiến bạn bè nhìn vào vừa thương, vừa mắc cười.

“Ở trong đây phải mang khẩu trang 24/24, ngủ cũng mang nên tôi thấy hơi bí bách. Bạn bè ở ngoài còn gửi đồ ăn vào nhiều lắm đến mức tôi ăn không hết. Ai cũng chọc sao số tôi xui dữ, mà tôi xui nhiều nên quá quen rồi. Nhớ Tết mọi năm tôi về nhà nằm dài tận hưởng kỳ nghỉ Tết theo cách của riêng mình, rồi được ba mẹ mua hải sản về đầy cho ăn. Năm nay ở trong khu cách ly, tôi chưa biết khi ấy sẽ ra sao nữa, chắc gọi điện thoại về nhà thôi”, Lạc An bộc bạch.

Ăn Tết muộn

Cùng chuyến đi với An còn có Phan Hồng Đức (27 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) đang là họa sĩ của một tờ báo. Giống như An, Đức cũng “không phản ứng kịp” khi nhận tin đi cách ly tập trung xuyên Tết.

Là những người trẻ có trách nhiệm, cả nhóm của Đức đều chủ động liên hệ với y tế phường để thông báo và sẵn sàng tinh thần đi cách ly. Cô tâm sự: “Khi biết mình vừa đi Quảng Ninh về mà Quảng Ninh có ca, 2 chỗ làm đều hoảng lên, có nơi nguyên phòng phải làm ở nhà vì mình nữa, làm mình cũng thấy tội lỗi vì làm liên lụy đến mọi người. May là có nhiều người hiểu, động viên nên mình dần ổn định”.

Hồng Đức đang là họa sĩ của một tờ báo Ảnh: NVCC

Câu chuyện Đức chủ động đi cách ly khiến đồng nghiệp xúc động vì gia đình cô neo người, cô chỉ ở cùng mẹ và bà nội. Khi biết tin, mẹ Đức đã phải nói với bà là Đức đi làm xa để bà bớt lo lắng. Sau đó, mẹ Đức và bà cùng cách ly tại nhà.

Đức được sắp xếp cách ly tại trung tâm y tế gần nhà nên không hẳn có cảm giác “xa nhà” ngày Tết, mà cô chỉ cảm thấy tù túng đôi chút. Trong khu cách ly, cô được người nhà, bạn bè tiếp tế đồ ăn liên tục và có mang theo máy tính để làm việc nên mọi thứ trôi qua khá nhẹ nhàng.

Tại khu cách ly của Đức, đồ người nhà gửi vào sẽ được đặt ở khu vực ngoài sân, xa phòng cách ly Ảnh: NVCC

Ngày nhận kết quả âm tính lần 1, Đức báo cho công ty và bạn bè, ai nấy đều thở phào. Để mọi chuyện trở nên đơn giản, cô suy nghĩ các chuyện theo chiều hướng tích cực hơn. “Đây là lần đầu mình không ăn Tết với gia đình thật, kể cũng hơi buồn, nhưng không sao, mồng 3 Tết về sẽ bù lại. Trong đây cũng có lợi là mình tập trung sáng tác được, có khi làm không biết ngày đêm là gì luôn”, Đức trải lòng.

Nói về dự định đêm giao thừa, cô họa sĩ trẻ ngập ngừng kể, thường Tết đến, cô sẽ cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ về cúng và dự trữ trong tủ lạnh, mua hoa về chưng Tết. Sau đó sẽ nghỉ ngơi, xem phim và đi ăn cùng bà con vào mồng 1, mồng 2 Tết.

“Giao thừa năm nay chắc mình sẽ gọi về nhà và nhậu online với bạn, mình cũng chưa tưởng tượng được cảm xúc của mình ở khoảnh khắc giao thừa trong khu cách ly sẽ ra sao nữa, thật khó giãi bày…”, cô nói.