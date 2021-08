Doanh nghiệp than thiếu lao động dù đã dỡ phong tỏa, tỉnh chỉ đạo liền

Hôm 9.8, các chốt kiểm soát 5 thôn của xã Lộc Thủy (nơi đang giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 ) được nới lỏng kiểm soát, chợ Nước Ngọt cũng đã đông trở lại sau khi Ban quản lý chợ tự phong tỏa chợ (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, ít nhất hơn 140 công nhân sống tại 5 thôn của xã Lộc Thủy vẫn chưa thể trở lại nhà máy, mặc dù UBND tỉnh đã sớm thay đổi biện pháp phòng dịch từ phong tỏa, cách ly tạm thời (Chỉ thị 16) sang giãn cách xã hội Chỉ thị 15 ) kể từ ngày 28.7.

Công nhân làm việc tại nhà máy Bilion Max gặp trở ngại khi gián đoạn dây chuyền do nhiều lao động chưa thể trở lại nhà máy ẢNH: GIA TÂN

Cụ thể, theo phản ánh của Công ty TNHH chế xuất Billione Max Việt Nam có đến 129 người ở 5 thôn giãn cách vẫn chưa trở lại công ty để làm việc. Công ty CP bánh kẹo One One miền Trung (đóng tại xã Lộc Tiến) cũng có khoảng 20 lao động bị “kẹt” ở 5 thôn với lý do tương tự.

Do không hài lòng với cách phòng chống dịch của địa phương theo chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 5.8 doanh nghiệp đã kiến nghị lên Ban Quản lý các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế phản ánh thực trạng, có giải pháp tháo gỡ.

