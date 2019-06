Đủ chuyện từ rượu... mà ra: Say xỉn đánh cha, đâm bạn

Người xưa cảnh báo 'rượu vào lời ra'

“Vô tửu bất thành lễ”; “Rượu lưu li chân quỳ tay rót/Cha mẹ uống rồi dời gót theo anh”. Không chỉ thế, rượu còn kết nối bạn bè “trà tam, tửu tứ, du hành nhị” và còn làm nên phong cách, bản lĩnh của người đàn ông: “Nam vô tửu như kỳ vô phong”…

tin liên quan Dùng 15 lon bia cứu sống người ngộ độc rượu: Thực hư uống rượu 'chữa lửa' bằng bia Thế nhưng ông bà ta cũng đã nhận thấy nhiều tiêu cực từ rượu. “Rượu nào rượu lại say người/Bớ người say rượu chớ cười rượu say”; “Rượu vào lời ra, đa ngôn đa quá”; “Ăn lúc đói, nói lúc say”; “Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa/Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày”… là đúc kết của người xưa. Thế nhưng ông bà ta cũng đã nhận thấy nhiều tiêu cực từ rượu. “Rượu nào rượu lại say người/Bớ người say rượu chớ cười rượu say”; “Rượu vào lời ra, đa ngôn đa quá”; “Ăn lúc đói, nói lúc say”; “Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa/Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày”… là đúc kết của người xưa.

Vậy mà sự hấp dẫn của men nồng đã khiến không ít người quên mất những lời cảnh tỉnh đó. Ngày nay nhiều buổi tiệc biến thành bữa nhậu và nhậu nhẹt ngày càng phổ biến. Một ngàn lẻ lý do để nhậu nhẹt và nhiều khi không có lý do gì cũng là lý do để nhậu.

Chuyện nhậu nhẹt xuất hiện mọi nơi, mọi lúc, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược và bất kể ngày đêm, mưa nắng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới công bố đầu năm 2018, tỷ lệ nam giới sử dụng rượu bia ở Việt Nam chiếm 77,3%, mức cao nhất thế giới. Một cái "nhất" không hay ho chút nào!

Say rượu giết người, đánh cha

Có lắm chuyện bi hài về rượu mà nếu không trực tiếp chứng kiến nhiều người không tin nổi. Một buổi tối cách đây không lâu, ở thôn nọ, một nhóm thanh niên tụ tập nhậu nhẹt. Rượu vào lời ra, ai cũng giành nói và ai cũng nghĩ mình đúng nên dẫn đến cãi vã cuối cùng đánh nhau.

Sau đó, cha của một trong nhóm thanh niên kia chạy đến can ngăn thì bị chính con mình dùng cây đánh vào đầu gây chấn thương sọ não. Lúc đó người con quá say, khi bị cha mình ôm ngang người đẩy ra ngoài thì nhầm lẫn là “đối thủ” nên ra tay dẫn đến hậu quả đau lòng đó.

PHƯƠNG BÌNH Cơ quan cảnh sát điều tra thực nghiệm hiện trường một vụ án con say xỉn xô cha ruột ngã tử vong

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” có nguyên nhân từ bia rượu, tuyên phạt bị cáo N.H.T. (22 tuổi, ở thị trấn Phù Mỹ, H.Phù Mỹ) 18 năm tù.

tin liên quan Nhậu say ngày Tết: Người xông đất… nhầm nhà, kẻ bỏ đi bụi 'dằn mặt' vợ Hôm đó, T. cùng một số bạn bè nhậu nhẹt tại nhà xong rủ nhau đi chơi bi da và uống tiếp. Tại quán bi da ở thị trấn Phù Mỹ có một nhóm thanh niên khác cũng đang uống bia và chơi bi da. Hai bên làm quen bằng cách mời nhau “Dzô 100%”. Và, chỉ sau vài lần mời ép thì xảy ra cải vã, đánh nhau. Hậu quả, T. dùng dao đâm một người chết, một người khác bị thương. Hôm đó, T. cùng một số bạn bè nhậu nhẹt tại nhà xong rủ nhau đi chơi bi da và uống tiếp. Tại quán bi da ở thị trấn Phù Mỹ có một nhóm thanh niên khác cũng đang uống bia và chơi bi da. Hai bên làm quen bằng cách mời nhau “Dzô 100%”. Và, chỉ sau vài lần mời ép thì xảy ra cải vã, đánh nhau. Hậu quả, T. dùng dao đâm một người chết, một người khác bị thương.

Cách mời rượu nay cũng đã khác xưa, từ: “Kính anh một ly, xin mời cạn ly” được rút gọn, chỉ còn “Dzô! Dzô 100%”… Nhiều người không thể uống được nữa nhưng vẫn bị “dí tới cùng”. Việc nài ép, khích bác nhau uống bằng được đã trở nên quen thuộc, quen đến mức không mời ép không phải là nhậu nhẹt. Nhiều vụ án, chuyện ép rượu là nguyên nhân chính dẫn đến cãi vã rồi gây án mạng.

ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK Uống rượu vì lễ, vì giao tiếp, vì công việc, vì chuyện vui… cũng cần. Tuy nhiên, phải biết dừng đúng lúc

Xưa, rượu giúp người nghệ sĩ thăng hoa, có thể đưa người ta đến cảnh giới vừa thực, vừa mộng và cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật bất hủ. Ngày xưa, nhiều danh sĩ gắn cuộc đời mình với rượu và được người đời xem như tiên tửu, thần tửu… Nhưng ngày nay, những mỹ từ đó được thay bằng quỷ tửu, ma men…

Không ai có thể đoan chắc là mình sẽ không làm gì sai trái trong lúc say rượu. Danh ngôn có câu: “Lúc say mới dại dột, khi tỉnh mới hối hận”. Vì vậy, uống rượu vì lễ, vì giao tiếp, vì công việc, vì chuyện vui… cũng cần. Tuy nhiên, phải biết dừng đúng lúc và đừng bao giờ để “rượu uống người” thì những tiêu cực từ rượu sẽ không còn và sẽ không ai phải lo nữa.