Du học sinh Việt Nam kể về chuyến bay tới Úc gây xôn xao trong 'năm Covid'

Chuyến bay đến từ Singapore sáng hôm ấy có 63 người, và tất cả đều là sinh viên quốc tế đến Darwin, Úc để bắt đầu cuộc sống du học. Báo chí ở Darwin và toàn nước Úc tất thảy đều đưa tin về chuyến bay gần như là lịch sử này. Kể từ ngày 20.3 năm nay, Úc đã đóng cửa biên giới quốc tế . Không một du học sinh nào được nhập cảnh Úc với lý do du học vì kể cả những người có quốc tịch Úc cũng rất trầy trật để xin được visa và kiếm được vé máy bay để trở về Úc.

Vậy mà trong bối cảnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu được khống chế ở nhiều nước, vắc xin chỉ mới được cấp phép ở vài nước, thì trường Đại học Charles Darwin ở Nothern Territory, Úc đã nỗ lực đàm phán, nghiên cứu và xây dựng thành công một lộ trình an toàn để đưa sinh viên quốc tế quay trở lại học tập tại trường.

Các chuyên gia Úc cho biết ngành giáo dục Úc sẽ thất thu khoảng 19 tỉ đô la Úc nếu chưa tìm ra vắc xin và Úc vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới cho đến năm sau 2021. Các đại học sa thải hàng trăm nhân viên, trong đó Đại học Quốc gia Úc (Australian National University) phải ngậm ngùi nhìn hơn 500 nhân viên nghỉ việc vì không đủ kinh phí trả lương. Theo The Guardian, tổng số n hân viên, giảng viên và giáo sư phải nghỉ việc ở các đại học tại Úc lên đến hơn 11.000 người theo số liệu thống kê vào tháng 9 năm nay.

Trong tình thế đó, việc làm mọi cách để đưa sinh viên quốc tế trở lại trường là điều mà tất cả các trường và ngành giáo dục mong muốn hơn bao giờ hết. Các đại học tại Canberra đã lên kế hoạch đưa khoảng 350 sinh viên quốc tế quay lại trường vào học kì hai tức tháng 7 năm nay nhưng rồi Covid-19 lại bùng lên lần nữa ở Melbourne làm mọi kế hoạch đều phải ngưng lại. Nam Úc cũng lên kế hoạch vào đầu tháng 8 để đưa hơn 300 sinh viên quốc tế vào Úc nhưng cũng chưa đến đâu.

Trong khi đó, CDU đã rốt ráo lên các phương án để đưa sinh viên quay lại Bắc Úc từ giữa tháng 4 năm nay vì Bắc Úc hiện đang là một trong những bang của Úc từ đầu mùa dịch đến giờ chỉ có 60 ca nhiễm và không bị lây nhiễm cộng đồng. “Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với bang Bắc Úc và chính phủ Úc để bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng tại Bắc Úc cũng như các sinh viên của CDU. CDU cũng tham khảo và xin ý kiến Giám đốc Y tế bang Northern Territory về tất cả các vấn đề liên qua đến an toàn sức khỏe cho các sinh viên dự kiến sang từ lúc trước khi bay đến lúc cách ly sau chuyến bay”, ông Herwindu Sadewa, Phó giám đốc tuyển sinh (Quốc tế) của CDU cho Thanh Niên biết.

Trong kế hoạch ban đầu của CDU dường như không có Việt Nam vì nhiều lý do. Trong một lần của nhiều lần trao đổi thông tin giữa ông Herwindu và ông Đặng Hồng Hải, giám đốc Agent Hai chuyên về du học Úc, một trong những đại diện tư vấn du học tại Úc mà CDU tin tưởng, đã đề nghị CDU cho Việt Nam cơ hội đưa du học sinh sang Bắc Úc trong chuyến charter lần này. Lý do của ông Hải là vì hiện đang có rất nhiều học sinh tại Việt Nam muốn du học Úc nhưng không ai biết đến bao giờ Úc sẽ mở cửa lại đón du học sinh do tình hình Covid-19 diễn biến không thể lường trước. Rồi lại có rất nhiều cuộc “đàm phán” và trao đổi giữa đại diện CDU và ông Hải cho đến khi du học sinh Việt Nam có mặt trong danh sách được qua Úc trong chuyến bay được cho là “lịch sử” vì là lần đầu tiên trên toàn nước Úc.