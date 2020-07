Du học sinh về học trường trong nước

Hồ sơ gồm: Đơn xin chuyển từ trường học ở nước ngoài về học tại Việt Nam (theo mẫu đã được quy định); bản sao và bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt bảng điểm hoặc giấy xác nhận kết quả học tập của DHS từ khi bắt đầu học tập ở nước ngoài đến thời điểm về nước; bản sao và bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt văn bản xác nhận thôi học, lý do thôi học do cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước ngoài cấp; ý kiến của cơ quan cử đi học về việc DHS chưa tốt nghiệp về nước (nếu có); ý kiến của cơ quan chủ quản về việc DHS chưa tốt nghiệp về nước (đối với DHS có cơ quan chủ quản); bản sao hợp lệ các văn bản về việc trúng tuyển, nhập học, kết quả học tập tại cơ sở giáo dục ĐH, sau ĐH ở Việt Nam trước khi đi học ở nước ngoài (nếu có); ý kiến bằng văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về việc DHS chưa tốt nghiệp về nước (nếu có); giấy khám chữa bệnh, chỉ định điều trị của cơ quan y tế có thẩm quyền ở nước sở tại đối với trường hợp về nước vì lý do sức khỏe và bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt.