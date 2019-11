Năm 2020, Trường ĐH Fulbright Việt Nam tuyển sinh 2 đợt với 130 sinh viên

Ban tuyển sinh giải thích lý do để mở thêm một kỳ nữa là do mùa tuyển sinh của FUV thường không trùng thời điểm các trường khác mà bắt đầu ngay từ đầu năm học lớp 12 . Nhiều học sinh khá lạ với lịch biểu này do luôn mặc định tuyển sinh ĐH phải diễn ra khi kết thúc năm học cuối cấp. Điều đó dẫn đến việc không ít học sinh bỏ lỡ kỳ tuyển sinh của trường do biết thông tin trễ. Việc mở thêm một kỳ tuyển sinh là để đảm bảo học sinh nhận thông tin trễ không phải chờ đến năm sau mới có thể nộp đơn vào trường.