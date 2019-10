Đưa con vào TP.HCM thi The Voice bị cướp giật túi 2 lần/tháng, mất trăm triệu: ‘Sợ lắm’

Rạng sáng 29.10, cả gia đình chị H. đã đáp máy bay về đến Hà Nội. Dù vậy, cả nhà vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhắc đến những ký ức không đẹp trong những ngày ở TP.HCM.

Vừa qua, con gái chị H. vào TP.HCM tham gia một game show dành cho lứa tuổi thiếu niên. Sắp xếp được thời gian và công việc, chị cùng người nhà đưa bé vào tham gia chương trình, sẵn tiện khám chữa bệnh.

Cướp leo lên vỉa hè chớp nhoáng giật túi xách

Mới đây, anh D.A.T đăng tải lên một group trên Facebook chuyên về giao thông đoạn clip anh bị giật túi xách đang kẹp nách trong chớp nhoáng.

Anh viết: “Vào TP.HCM chơi bị cướp, mọi người cảnh giác nhé, quá manh động, quá buồn”. Kèm theo đó là đoạn clip dài khoảng 23 giây ghi lại hình ảnh anh 3 người đàn ông đang đứng trên vỉa hè, trong đó 1 người mặc áo sơ mi xanh đen kẹp túi ở nách. Khi người này đang tiến vào bên trong thì một người đàn ông đi xe máy bất ngờ leo lên lề giật phăng chiếc túi và phóng đi.

Hình ảnh vụ cướp trên đường Phan Xích Long Đoạn clip nhận được hàng trăm lượt bình luận sau vài giờ đăng tải. Đa số các ý kiến đều bày tỏ bất ngờ vì hành động chớp nhoáng của tên cướp. Một số ý kiến khác chia buồn và động viên người đàn ông xui rủi nên cẩn thận lần sau vì ở ngoài đường kẹp ví như vậy rất nguy hiểm.

Một tháng bị cướp hai lần ở TP.HCM

Trao đổi với phóng viên, chị Đ.T.H cho biết vụ việc trên xảy ra vào tối 25.10 tại trước một khách sạn trên đường Phan Xích Long (P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) với người nhà của chị.

“Chúng tôi vừa bước xuống taxi, chưa hiểu nếp tẻ gì, đang chuẩn bị bước vào khách sạn thì tên cướp vụt qua. Thật đáng sợ. Trong túi hôm đó chỉ có một ít tiền và giấy tờ”, chị H. nói.

Hình ảnh khi anh T. vừa bước xuống taxi kẹp túi bên nách chuẩn bị vào khách sạn Ảnh cắt từ clip

Được biết, chị H. cùng gia đình đưa bé gái vào TP.HCM tham gia một gameshow truyền hình . Gia đình mang theo một khoản tiền kha khá để người lớn trong nhà khám chữa bệnh.

Trước đó, tối 26.9, khi bé gái vừa quay hình xong, lúc gần 3 giờ sáng, cả nhà đang đi bộ qua đường tại khu vực Phạm Ngũ Lão (P.7, Q.Gò Vấp), một người đàn ông trong nhà cũng cầm túi xách cho an toàn. Bất ngờ, hai thanh niên đi xe máy vụt qua rồi quay đầu xe lại giật phăng túi xách.

Lần đó, trong túi có 2 điện thoại: 1 Iphone, 1 Samsung Galaxy Note 10 cùng nhiều tiền mặt. Đây là toàn bộ chi phí khám chữa bệnh của gia đình.

Chị H. chia sẻ: “Ngay khi xảy ra cả 2 vụ việc, gia đình đều trình báo công an, nhưng đến nay vẫn không có tung tích gì. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 160 triệu đồng. Sau lần đầu tôi đã rất sợ rồi. Còn giờ thì không biết nói gì nữa. Quá manh động và thật sự không an toàn. May mà passport chúng tôi để tại khách sạn nên vẫn có thể bay về lại Hà Nội”.

Đại diện khách sạn C.L (nơi chị H. và gia đình lưu trú) xác nhận có sự việc trên xảy ra trước khách sạn vào tối 25.10. Ngay sau đó, người chứng kiến đã trình báo công an phường và công an đã xuống làm việc. Cũng theo vị đại diện khách sạn, đường Phan Xích Long có nhiều khách sạn, là nơi thường lui tới của nhiều khách du lịch nên thường xuyên xảy ra tình trạng giật túi xách, mọi người cần nâng cao cảnh giác.

Chúng tôi đã liên lạc với công an phường sở tại ở Phú Nhuận nhưng lãnh đạo cho biết có gì liên lạc công an quận để nắm thông tin. Chúng tôi cũng liên lạc với cả công an Q.Gò Vấp và được hẹn 5 ngày nữa có thông tin sẽ phản hồi.