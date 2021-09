Gương sáng biên cương: Ngọn đuốc sáng giữa đại ngàn Trường Sơn

Với những đóng góp tích cực của mình, Hồ Lô vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng công an xã A Ngo, cho biết: “Hồ Lô là cán bộ cách mạng, người có uy tín trong cộng đồng, luôn đi đầu trong mọi phong trào thi đua của địa phương. Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng gia đình ông vẫn tự nguyện hiến đất xây dựng các công trình quan trọng của xã, thôn, trong đó có công trình trụ sở, nhà ở của lực lượng công an xã. Vừa qua, ông Hồ Lô vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen, tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Mới đây, ông được Quỹ “Nghĩa tình đồng đội công an nhân dân” của Bộ Công an trích kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng giúp gia đình sửa sang nhà cửa, đầu tư cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển sản xuất.