Kỳ tích vàng trắng trên nước bạn Lào

Với những thành tựu vượt bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước, năm 2020 Công ty TNHH cao su Việt Lào (Cao su Việt Lào) vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là sự tôn vinh đặc biệt cho đơn vị đầu tiên trong toàn ngành phát triển cao su ở nước ngoài.

Năm 2004, nhóm 19 cán bộ khung của các đơn vị trực thuộc VRG từ Việt Nam nhận nhiệm vụ qua Lào triển khai dự án trồng cao su đã nhanh chóng xây dựng vườn ươm, cây giống để sẵn sàng nhận đất đến đâu, kết hợp khai hoang trồng mới đến đó. Song song đó, nhóm tuyển dụng nhân sự, đào tạo tay nghề cho đội ngũ công nhân người Lào.

Anh Ngô Quyền, Tổng giám đốc Cao su Việt Lào, cho biết: “Thời gian đầu, anh em gặp muôn vàn khó khăn do chưa am hiểu phong tục tập quán. Điều kiện địa lý xa xôi, cơ sở vật chất thiếu thốn, anh em tự làm lán trại tạm bợ để sinh hoạt. Một số ít người không chịu nổi việc xa nhà và gian khổ đã trở về Việt Nam. Thế nhưng, nhiệm vụ đã nhận, đó không chỉ đơn thuần về kinh tế mà còn là nhiệm vụ thắt chặt tình đoàn kết giữa Việt Nam - Lào. Vậy là 10 cán bộ khung còn lại đã nỗ lực rất lớn, khắc phục khó khăn, chủ động tìm hiểu phong tục tập quán, xây dựng tốt mối quan hệ với già làng, trưởng bản và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất và tuyển dụng lao động tại chỗ trồng cao su”.

Là người luôn theo dõi, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư và người dân Việt Nam tại 4 tỉnh nam Lào (khu vực giáp ranh với Việt Nam), ông Bùi Thế Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại 4 tỉnh nam Lào, đánh giá sau 16 năm xây dựng và phát triển, Cao su Việt Lào không chỉ đạt nhiều kết quả to lớn về kinh tế, mà còn giúp người dân địa phương có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, tuân thủ quy định pháp luật của Lào, đóng ngân sách đầy đủ, đóng góp toàn diện từ kinh tế đến an sinh xã hội. “Kết quả này không chỉ được Đảng và Nhà nước Việt Nam ghi nhận, mà còn được lãnh đạo nước bạn đánh giá cao. Cao su Việt Lào đã góp phần thiết thực vào việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào”, ông Bùi Thế Dũng nói.

Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19 và diễn biến thời tiết bất lợi, tuy nhiên công ty vẫn gặt hái nhiều thành công. Sản lượng khai thác đạt 19.450 tấn mủ, vượt 2.030 tấn so với kế hoạch VRG giao, năng suất bình quân đạt trên 2,1 tấn/ha, tăng 0,15 tấn/ha so với năm 2019. Tổng doanh thu đạt 598 tỉ đồng (vượt 7% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 80 tỉ đồng (vượt 185% kế hoạch), tiền lương bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ chia cổ tức đạt 8,1% (vượt 305% kế hoạch đề ra).