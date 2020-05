Hà Nội ngày nắng nóng nhất trên 40 độ C: Người trùm kín, vất vả vì oi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21.5 tại Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 38 – 40 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 – 17 giờ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội ở mức 8 – 1, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

4/5 trạm quan trắc đo điều ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ trên 40 độ C. Cụ thể, tại Ba Vì là 40,7 độ C; tại Láng là 40,8 độ C; tại Hoài Đức là 40,5 độ C; tại Hà Đông có nhiệt độ cao nhất, lên tới 40,9 độ C. Theo Trung tâm, nhiệt độ tại Hà Nội ngày 21.5 là mức cao nhất được ghi nhận từ đầu mùa hè năm nay.