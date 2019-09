Hàng chục cư dân Mipec Riverside kéo lên phường chờ xử lý kẻ sàm sỡ cô gái trẻ

Sáng 4.9, ông Nguyễn Trần Dũng, đại diện Ban Quản trị chung cư Mipec Riverside (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), cho biết tại chung cư vừa xảy ra vụ việc một đối tượng lạ mặt, say xỉn sàm sỡ thô bạo nữ cư dân trẻ và chửi bới, hành hung nhiều cư dân khác.

Gã say xỉn sàm sỡ, đấm phụ nữ trong hầm xe chung cư Mipec gây phẫn nộ

Theo ông Dũng, vào khoảng 21 giờ 45 tối 2.9, sau khi đến nhà bạn tại tầng 14 của tòa nhà, người đàn ông lạ mặt khoảng 40 tuổi xuống hầm xe máy B2 trong tình trạng say xỉn, nồng nặc mùi rượu. Lúc này, phát hiện chị L.H.M (28 tuổi, sống tại tầng 34) đang lên nhà, người này đã sàm sỡ thô bạo chị M.

“Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Theo trình báo của bị hại, đối tượng sờ vào vùng kín, đùi, bụng,... của cô”, ông Dũng thông tin.

Chị M. hét lên và đúng lúc này có 2 cô gái khác đi tới, vào can thiệp thì đối tượng đấm thẳng vào mặt một cô gái rồi tiếp tục có những lời lẽ thô tục với cả 3 người. Tiếp đó, một nam cư dân lớn tuổi chạy tới can thiệp cũng bị đối tượng hành hung

Sau khi đối tượng đi lên sảnh tầng 1, cư dân thông báo tới ban quản trị chung cư để có hướng xử lý. Lúc này, đối tượng tiếp tục hành hung một cư dân và liên tục chửi bới.

“Đối tượng còn chỉ thẳng vào mặt và chửi tôi, chửi toàn bộ cư dân có mặt tại đó. Sau đó, ban quản trị tòa nhà đã phối hợp với lực lượng bảo vệ khống chế đối tượng và bàn giao cho công an phường”, ông Dũng cho hay.

Vụ việc xảy ra khiến cư dân rất bức xúc. Sau khi bàn giao đối tượng này lên Công an phường Ngọc Lâm, gần 50 cư dân đã kéo nhau đến phường để chắc chắn rằng cơ quan chức năng sẽ làm đúng pháp luật

“Khi cư dân thấy đối tượng vẫn đang bị tạm giữ, được sự vận động của ban quản trị BQT thì họ mới chịu về. Ngay trong ngày hôm sau (3.9), ban quản trị đã tổ chức họp cư dân để thông tin về vụ việc, đồng thời thống nhất sẽ yêu cầu xử lý đối tượng kể trên để an ninh trật tự được đảm bảo”, ông Dũng nói.

Theo đại diện Công an phường Ngọc Lâm, nhận được thông tin, đơn vị này đã đến hiện trường và đưa người đàn ông về trụ sở. Khi về trụ sở, người này vẫn trong tình trạng say xỉn . Sau khi hoàn thành hồ sơ ban đầu, toàn bộ sự việc đã được chuyển lên Công an quận Long Biên để tiếp tục làm rõ và xử lý.