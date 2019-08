Khan vé tàu, vé máy bay giá rẻ, dư vé xe khách dịp nghỉ lễ 2.9

Tăng cường hàng trăm xe ở các chặng ngắn

Theo Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 3 ngày (từ 31.8 đến hết 2.9) nên lượng khách trên các bến xe dự kiến tăng cao hơn so với các ngày cuối tuần. Trong đó, lượng khách tăng cao vào chiều 30 và sáng 31.8. Tuy nhiên, trong bối cảnh vận chuyển bằng xe khách “suy thoái”, phải cạnh tranh quyết liệt với các hãng xe hợp đồng, xe limousine, nên nhu cầu khách hàng đi lại bằng phương tiện này dịp nghỉ lễ được dự báo không tăng đột biến.

Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, cũng cho biết hiện lượng xe con cá nhân, các loại xe dịch vụ phát triển mạnh, nhiều trường học trên địa bàn TP.Hà Nội đã bắt đầu năm học mới, nên hành khách đi lại bằng xe khách liên tỉnh dịp nghỉ lễ này không nhiều. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp 300 phù xe hiệu xe tăng cường để giải tỏa khách trong 2 ngày 30 - 31.8. Cụ thể, bến xe Giáp Bát sẽ tăng cường 115 xe tập trung vào các tuyến có cự ly ngắn như Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Bến xe Gia Lâm tăng 45 xe chạy chủ yếu các địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng. Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 140 xe chạy các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng…

Tăng số lượng xe, song giá vé xe khách chưa có dấu hiệu tăng. Đại diện bến xe Giáp Bát cho biết, đến thời điểm này, tại bến xe Giáp Bát chưa có doanh nghiệp nào thông báo tăng giá vé . Các doanh nghiệp vận tải đã chuẩn bị đủ cơ số vé phục vụ hành khách và ký cam kết nhà xe không thu quá giá quy định, không nhồi nhét hành khách dịp 2.9.

Trong khi đó, dù giá vé đắt hơn hẳn so với xe khách chạy cùng tuyến, song nhiều nhà xe limousine tuyến Hà Nội - Thanh Hoá đã bán gần kín chỗ, do lượng khách hàng đặt mua từ sớm. Hiện, giá vé xe limousine (xe hoán cải 9 chỗ ngồi) tuyến này từ 160.000 - 200.000 đồng/vé, tuỳ chỗ ngồi, nhưng vẫn “cháy vé”. Nhiều hành khách lựa chọn đi lại bằng phương tiện này do ưu điểm xe đưa đón tận nơi, không phải chen chúc như đi xe khách thông thường.

Khan hiếm vé máy bay giá "mềm"

Khảo sát trên website bán vé tàu trực tuyến của ngành đường sắt , số lượng chặng dài đều còn khá nhiều, trong khi các tàu chặng ngắn cao điểm như Hà Nội - Thanh Hoá, Hà Nội - Nghệ An do lượng người dân có nhu cầu về quê đông, đặt vé sớm, nên số chỗ còn lại không nhiều. Cụ thể, ngày 31.8, chặng Hà Nội - Vinh (Nghệ An), tàu nhanh SE5, SE7, hành khách đã mua gần hết vé, các chuyến tàu có giờ đi muộn hơn vẫn còn vé, nhưng chủ yếu là các khoang ngồi cứng hoặc mềm.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên, doanh nghiệp này còn tổ chức chạy thêm 18 chuyến tàu trên các tuyến. Cụ thể, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng chạy thêm 4 chuyến; tuyến Hà Nội - Vinh chạy thêm 6 chuyến; trên các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn), Hà Nội - Quán Triều (Thái Nguyên), Yên Viên (Hà Nội) - Hạ Long (Quảng Ninh), ngành đường sắt duy trì chạy thường xuyên 10 đôi/ngày.

Lượng cung nhiều cũng khiến vé máy bay dịp 2.9 không rơi vào cảnh khan hiếm, song hành khách không còn nhiều cơ hội mua vé giá rẻ thời điểm này. Đại diện một hãng hàng không cho biết, do được nghỉ 3 ngày nên nhiều gia đình chọn đi du lịch dịp 2.9, trước khi con cái vào năm học mới. Với đường bay trục Hà Nội - TP.HCM, Vietnam Airlines và công ty con là Jestar Pacific tăng cường tới 34 lượt chuyến/ngày. Tuy nhiên, giá vé thấp nhất khi đặt vào thời điểm này cũng từ 1,77 triệu đồng/vé một chiều (chưa thuế phí) với Vietnam Airlines; còn với Jestar Pacific, vé thậm chí còn cao hơn, từ 2,2 triệu, nhưng cũng không còn nhiều ghế.

Với Vietjet, hiện hãng này cũng đã hết sạch vé siêu tiết kiệm, chỉ còn hạng phổ thông với mức giá từ 1,03 - 1,8 triệu đồng/chặng. Tương tự, một chặng bay khá hot khác là Hà Nội - Đà Nẵng, dù lượng vé còn nhiều với rất nhiều khung giờ cho người dân lựa chọn, song giá vé hạng phổ thông cũng từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/vé một chiều.