Kinh doanh khó vẫn nấu cơm san sẻ cùng người nghèo trong mùa dịch Covid-19

Đúng 10 giờ mỗi ngày, tại nhà chị Ngân, cơm được chuẩn bị xong. Chồng chị là anh Vũ Đình Phương cẩn thận sắp xếp các hộp cơm rồi phóng xe máy đi tặng cho những người dân gặp khó khăn trong mùa Covid-19.

Chị Ngân cho biết, vợ chồng chị kinh doanh đồ nội thất. Do dịch Covid-19, TP.Cần Thơ giãn cách xã hội, việc kinh doanh tạm ngưng khiến kinh tế gia đình gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, nhận thấy nhiều người lao động nghèo chật vật, thiếu thốn nên vợ chồng chị phát tâm làm từ thiện rồi rủ thêm những người bạn là nội trợ chung tay nấu cơm tặng bà con từ ngày 20.7 đến nay.

Những suất cơm giúp người khó khăn no lòng trong mùa dịch Covid-19

Những ngày đầu, vợ chồng chị cùng đứa con nấu 30 - 40 suất cơm/ngày. Dần dà, hoạt động thiện nguyện lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay để nâng lên khoảng 100 suất cơm/ngày. Ngày cao điểm, nhóm nấu tới 170 - 200 phần.

Công việc bắt đầu lúc 7 giờ nhưng từ 16 giờ hôm trước, những người nội trợ đã chuẩn bị nguyên liệu, làm sạch thực phẩm. Thực đơn thay đổi mỗi ngày.

Chị Phan Thị Cẩm Nhung (28 tuổi) cho biết nhà chị cách đó chừng 2 km. Tranh thủ khi đứa con 5 tháng tuổi ngủ, chị nhờ bà ngoại trông rồi đến phụ chế biến món ăn và phân chia các suất cơm.

Chị Nhung bộc bạch: “Công việc không đáng kể gì, giá trị mỗi phần cơm cũng không lớn. Nhưng khi những người khó khăn được no bụng lòng mình cũng vui lây. Chúng tôi ấp ủ ý muốn duy trì hoạt động tặng cơm kể cả khi thời gian giãn cách xã hội kết thúc để giúp đỡ bà con nghèo, trong giai đoạn phục hồi sau dịch”.

Ông Nguyễn Văn An (42 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) phụ việc ở một cây xăng. Những ngày qua, chủ kinh doanh cắt giảm nhân viên, mỗi ca làm chỉ có một người trực xuyên suốt. Không thể bỏ đi tìm mua thực phẩm, nên những suất cơm khiến ông An vơi bớt âu lo. “Tôi nhận được hộp cơm với món thịt heo hầm rau củ ngày hôm qua. Hôm nay là món cá chiên và dưa leo xào trứng. Món quà giản dị nhưng thời điểm giãn cách thì vô cùng thiết thực. Tôi rất biết ơn tấm lòng của những người đã chuẩn bị các phần ăn nghĩa tình này”, ông An nói.