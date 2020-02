Kinh nghiệm sống sót trong vùng dịch SARS của phóng viên Laurie Garrett giúp phòng Covid-19

Laurie Garrett, một phóng viên từng đoạt giải Pulitzer, viết trong cuốn sách của bà nhan đề The Coming Plague—Newly Emerging Diseases in a World out of Balance (Đại dịch sắp tới - Những bệnh mới trong một thế giới mất cân bằng) chia sẻ kinh nghiệm sống sót trong vùng dịch SARS của mình trên tờ Foreign Policy.