Lá lành đùm lá rách: Xót thương cô bé khuyết tật chăm cha bệnh nặng

Cô bé ấy tên Lê Thị Tường Vi (16 tuổi, trú thôn Xuân Tây, xã Phú Xuân, H.Krông Năng, Đắk Lắk), học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Bội Châu (H.Krông Năng). Những ngày qua, Vi phải xin nghỉ học để ra Huế chăm cha là ông Lê Công Cường (46 tuổi) bị tiểu đường nặng, đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên . Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Lê Công Cường; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Cường trong thời gian sớm nhất.

20 năm trước do gia đình khó khăn, mồ côi mẹ từ nhỏ nên ông Cường (quê xã Quảng Công, H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) khăn gói lên H.Krông Năng lập nghiệp. Tại đây, ông gặp và nên duyên vợ chồng với bà Nguyễn Thị Minh Hiếu. Được gia đình bên vợ yêu thương đùm bọc, cho đất để làm rẫy cà phê…, vợ chồng trẻ hăng hái lập nghiệp với hy vọng sẽ có tổ ấm hạnh phúc bình dị. Thế nhưng, số phận không may, sau khi sinh người con gái thứ 2 là Lê Thị Tường Vi (năm 2003), sức khỏe ông Cường sa sút nhanh, thường xuyên bị ngất và giảm cân, đi khám mới phát hiện bị tiểu đường. Do ảnh hưởng bệnh của cha nên Vi sinh ra đã khuyết tật bẩm sinh vẹo cột sống ngực, chậm phát triển, năm nay 16 tuổi nhưng chỉ cao 1,1 m.