Mát xa trên…Quốc lộ 1A từ đêm đến rạng sáng

Tuy nhiên, loại hình mát xa mà tôi muốn giới thiệu cho mọi người là dịch vụ đấm bóp giác hơi bình dân dành cho giới tài xế, dân lao động.

Dịch vụ này được làm ngay trên vỉa hè quốc lộ 1 đoạn từ cầu vượt Quang Trung tới ngã tư An Sương với giá chỉ 50.000 đồng cho một lần trải nghiệm.

10 năm mát xa dạo nuôi con học đại học

Dọc theo vỉa hè trên quốc lộ 1 đoạn từ Cầu vượt Quang Trung tới ngã tư An Sương, dịch vụ đấm bóp giác hơi, được giới tài xế cũng như dân lao động biết đến như địa chỉ mát xa giá rẻ chỉ 50 ngàn đồng cho một lần khoảng 20 phút; để được thư giãn trong khung giờ trống chờ hàng hay chờ tài.

Chỉ một đoạn khoảng hơn 1km nhưng có đến hơn chục thợ làm đấm bóp giác hơi, với bộ đồ nghề khá đơn giản gồm những cốc thủy tinh, một chai dầu nóng, một cái khăn, một cái hột quẹt và cây hơ lửa để thực hiện giác hơi cho khách; một hủ dầu cù là để thực hiện xoa bóp sau khi giác hơi và một chai cồn để vệ sinh bộ thủy tinh giác hơi. Với một chai dầu nóng 20ml anh có thể thực hiện giác hơi cho khoảng 5 - 6 khách.

Nơi trải nghiệm của khách cũng dã chiến không hơn với những chiếc chiếu được trải ngay trên vỉa hè với một cái gối kê cổ và đầu. Thông thường các anh thợ ở đây làm xuyên suốt các ngày trong tuần. Giờ bắt đầu công việc tầm 6 - 7 giờ tối để chuẩn bị, các anh cho biết khách sẽ đến đông vào khoảng 8 - 9 giờ kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau. Một ngày kết thúc công việc của các anh thợ đấm bóp dạo này thường cũng tầm 2 giờ khuya.

Có dịp trải nghiệm dịch vụ và trò chuyện với anh Hùng, một người Vĩnh Phúc với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề tôi mới biết được thê những khó khăn, vất vả mà anh phải trải qua với nghề. Tuy cực khổ vất vả là vậy, anh vẫn chọn theo và đã đi với nghề từ năm 2007 đến nay.

Mát-xa lộ thiên ngay trên vỉa hè quốc lộ 1 đoạn từ cầu vượt Quang Trung

“Nghề chọn mình mà chứ mình không có chọn nghề, trước đây anh đã trải qua nhiều nghề như thợ hồ, bán trái cây. Tuy nhiên, anh chọn chuyển sang nghề này, vì nó đã có trước đây ở quê anh, nên anh thử tìm cơ hội ở Sài Gòn và đi theo với nghề này được hơn chục năm rồi.” Anh là một trong những người đầu tiên làm dịch vụ này thay vì phải chạy xe đạp dạo xung quanh và làm ở các cơ sở dịch vụ mát xa.

Từ đây, các anh em cùng quê cũng được giới thiệu để làm nghề cùng với anh vì anh nghĩ rằng “Buôn phải có bạn, bán phải có phường”. Vào dịp cuối tuần, có hôm anh làm được khoảng hơn chục khách, còn vào ngày thường anh làm được khoảng 4-5 khách.

Anh cho biết thêm mặc dù không có dư dả, nhưng kết hợp với công việc thu mua ve chai của bà xã thì cũng đủ để trang trải cuộc sống và lo cho hai con ăn học. Anh đang trọ gần chỗ làm ở quận 12 với giá thuê hằng tháng khoảng 1,5 triệu/đồng và nuôi hai con, cháu lớn đang học Đại học Văn Hiến, cháu nhỏ đang học lớp 10.

Tuy nhiên, vào đợt dịch Covid-19 vừa qua, suốt mấy tháng liền anh không thể làm việc, vợ anh thì cũng không thu mua được gì nên phải vay mượn nợ để lo cho cho gia đình. Gần dịp cuối năm, nên lượng khách có tăng thêm một ít, anh cũng vui vì có thêm thu nhập để trả nợ nhưng anh hơi buồn vì năm nay sẽ không có đủ tiền để về quê nên phải ở lại Sài Gòn.

Bộ dụng cụ hành nghề của những thợ đấm bóp giác hơi có thâm niên

Chia sẻ về nghề, anh Hùng cho biết: Mặc dù công việc có hơi vất vả vì phải đi làm buổi tối và về khuya, nhưng được cái là giờ giấc tự do và được chủ động về mặt thời gian nên anh cũng cảm thấy khả thoải mái. Trong khoảng thời gian làm nghề hơn 10 năm, anh đã vài lần bị hốt và tịch thu đồ nghề; một bộ như vầy khoảng vài trăm ngàn nên những hôm như vậy anh phải chịu lỗ. Tuy nhiên, vì không tốn tiền thuê mặt bằng mà phải làm ngay trên vỉa hè nên anh nói bị bắt thì cũng chịu thôi. Nhưng những năm gần đây, do nhận thấy tính chất công việc không ảnh hưởng đến người khác và chân chính nên cũng được cơ quan chức năng du di để các anh có việc làm có thêm thu nhập. Còn về khách hàng, có những hôm trời gió mạnh làm thổi bay rác và bụi vào khách hàng làm cho bản thân anh khá ái ngại.

Tuy nhiên, có những lúc anh cảm thấy vui vẻ vì giúp họ lấy lại được tinh thần và thể lực để thực hiện công việc với giá rẻ phù hợp với thu nhập của những người dân lao động và cánh tài xế.

Tài xế và dân lao động hay trải nghiệm

Khách hàng chủ yếu của dịch vụ đấm bóp giác hơi trên vỉa hè này là cánh tài xế và dân lao động. Cũng như các ngành dịch vụ khác, lượng khách sẽ đông hơn vào dịp cuối tuần. Vào thứ 7 đa số là các tài xế xe tải còn vào chủ nhật khách hàng là những người dân lao động gần đó và các tài xế xe ôm đi ngang qua khu vực này.

Anh Hùng đang thực hiện đấm bóp giác hơi cho một công nhân trên địa bàn quận 12

Một tài xế xe tải tấp vô vỉa hè nơi anh Hùng đang trải những chiếc chiếu, không tắt máy xe; anh đi thẳng tới chỗ anh Hùng cởi áo và nằm sấp xuống như một vị khách quen. Anh Hùng bắt đầu các thao tác của mình cho một vị khách, anh bắt đầu giác hơi lên lưng rồi thực hiện các động tác mát xa chân và tay sau; sau đó khách được yêu cầu nằm ngửa để anh thực hiện giác hơi lên ngực và thực hiện các động tác mát xa chân và tay trước; anh kết thúc bằng một màn thoa cao xoa lên trán và thực hiện các động tác mát-xa mặt. Toàn bộ quá trình mất khoảng 20 phút, khách trả tiền cho anh và trở ra xe để đi tiếp trong trạng thái tỉnh táo và thoải mái hơn.

Được dịp theo dõi buổi làm việc của anh Hùng và những anh em làm nghề xung quanh, tôi quan sát thấy, có khi là mấy tài xế xe tải, có khi là anh chạy xe ba gác hay bác tài xế xe ôm rồi có cả những công nhân ở các khu công nghiệp và công ty trên địa bàn và các khu vực lân cận. Đa số những vị khách này là những người có thu nhập thấp, họ tìm đến dịch vụ đấm bóp giác hơi ngay trên vỉa hè này vì giá cả, dịch vụ tương đương với túi tiền và nhu cầu của họ.

Có thể kể đến là trường hợp của một công nhân quê Đồng Nai đang làm ở một công ty tư nhân gần đó. Anh cho biết khoảng 2 đến 3 tuần anh lại đến chỗ của anh Hùng để thực hiện mát-xa đấm bóp giác hơi để thư giãn, lấy lại sức khỏe và tinh thần. Anh thường đến vào dịp cuối tuần, do những ngày trong tuần anh đi làm không có thời gian. Anh còn cho biết có rất nhiều dịch vụ mát xa chiều khách hoành tráng hơn nhưng do giá mắc hơn rất nhiều so với ở đây và một phần nhân viên mát xa ở những cơ sở này đều không có kỹ thuật bài bản mà chỉ phục vụ các nhu cầu khác của khách nên anh vẫn chọn mát xa vỉa hè ở chỗ anh Hùng.

Không giống như những ngành nghề kinh doanh hay dịch vụ khác có được lượng khách ổn định. Đối với nghề mát xa này với lượng khách chủ yếu là người qua đường, chỉ một số rất ít là khách quen; chưa kể những ảnh hưởng do dịch bệnh, kinh tế làm cho lượng khách khá bấp bênh. Có những thời điểm lượng khách ế ẩm, người làm nghề không có doanh thu phải đi vay mượn. Tuy nhiên cũng có những thời điểm lượng khách đến đông hơn làm cho các anh phấn khởi hơn và có lẽ đây là động lực để các anh duy trì và gắn bó với nghề một thời gian khá dài mặc dù phải trải qua những khó khăn, vất vả.