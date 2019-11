Mê iPhone 11, đem bé gái hàng xóm đổi rồi báo công an nạn nhân mất tích

Cơ quan CSĐT Công an H.An Phú đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Thái Thị Bích Hạnh để tiếp tục điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Trước đó, Hạnh trình báo với công an địa phương là nạn nhân mất tích.

Hạnh có quen biết với Trần Tuấn Vinh (sinh năm 1990, trú tại H.Giồng Trôm, Bến Tre) qua mạng xã hội. Sau thời gian tâm sự, cả 2 trở nên thân mật thường xuyên có những cuộc gọi qua ứng dụng video trên Facebook với nhau.

Tối 31.10, Hạnh dẫn cháu T.N.Y.N. (sinh năm 2017) đi chơi. N. là cháu gái của hàng xóm Hạnh, đang sống cùng bà nội, cha mẹ đi làm ăn xa. Giống như mọi khi, trời tối Vinh và Hạnh lại gọi video để nói chuyện. Hạnh kể với Vinh là cháu N. bị cha bỏ, mẹ thì nghiện cờ bạc, ma túy... nên có ý định gửi N. vào chùa. Vinh nói muốn xin nhận N. làm con nuôi thì Hạnh đồng ý.

Hôm sau, Hạnh lại xin bà nội của N. được chở N. đi chơi. Tưởng giống như những lần trước, bà nội N. đồng ý. Lợi dụng cơ hội, Hạnh đưa cháu N. đến điểm hẹn với Vinh (tại thị trấn An Châu, H.Châu Thành, An Giang). Tại đây, Hạnh giao cháu N. cho Vinh.

Sau khi nhận cháu N., Vinh đưa cho Hạnh 1,5 triệu đồng để trả tiền taxi và iPhone 11 như đã hứa. Khi Hạnh quay về nhà gặp bà nội cháu N., Hạnh nói dối là bỏ cháu ở nhà rồi đi chở khách nên không biết N. đã đi đâu.

Để đánh lừa mọi người, Hạnh tỏ vẻ lo lắng, sốt ruột, chủ động đến công an địa phương trình báo là cháu N. mất tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và những bất nhất trong lời khai của Hạnh, chỉ trong thời gian ngắn, Công an H.An Phú đã đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Hạnh. Biết không thể chối tội Hạnh khai nhận toàn bộ sự việc.

Nhanh chóng sau đó, Công an H.An Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang liên hệ Công an H.Giồng Trôm (Bến Tre) tìm và đưa cháu N. về giao cho gia đình.