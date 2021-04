Ngỡ ngàng 'thần tiên tỉ tỉ' giảng đạo lý là... 'hot girl' ma túy

Câu chuyện này gợi nhớ hàng loạt giang hồ mạng trước đây hay nói đạo lý và cũng... xộ khám.

Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, Cục Phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) vừa khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trong chuyên án A2-221. Chuyên án bắt tạm giam 3 bị can là: Nguyễn Vũ Trọng (38 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Trần Văn Trung (27 tuổi, ngụ H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Trà My (24 tuổi, ngụ H.Lệ Thủy, Quảng Bình ). Cả 3 được bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra.

Gửi ma túy trên xe khách

Theo điều tra bước đầu, Trọng gọi điện cho Bi (chưa rõ lai lịch, ở Quảng Trị) để mua 2 kg ma túy đá với giá 360 triệu đồng. Trọng chuyển khoản đặt cọc 50 triệu đồng rồi gọi Trung lái ô tô chở ra TX.Cam Lộ (Quảng Trị). Tới Cam Lộ, Trọng ở khách sạn, còn Trung đến cầu Đuồi nhận ma túy và trả đủ tiền. Theo trinh sát Đoàn 2, Trọng rất tinh quái, không mang thẳng ma túy về Đà Nẵng mà đi ngược ra Quảng Bình đón Nguyễn Thị Trà My ở TT.Kiến Giang (H.Lệ Thủy). Sau đó, My bỏ ma túy vào va li màu hồng của mình, viết tên, số điện thoại và gửi va li theo xe khách tuyến Quảng Bình - Đà Nẵng, rồi cả ba chạy xe không vào Đà Nẵng để tránh bị phát hiện.

Hình ảnh My nhập vai "thần tiên tỉ tỉ" rao giảng đạo lý trên mạng xã hội ẢNH: TỪ FACEBOOK BỊ CAN

Tới trước nhà 198 Tôn Đức Thắng (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), Trọng, Trung, My dừng ô tô chờ xe khách đến. Đúng lúc Trọng mặc quần đùi đi ra nhận va li màu hồng từ nhà xe khách, Trung, My ngồi trong xe, thì lực lượng Đoàn 2 ập tới bắt quả tang. Kiểm tra tại chỗ, trong va li có 2 gói ma túy đá (trọng lượng 2 kg), 200 viên thuốc lắc; riêng trên ô tô của bộ ba này còn có 5 viên thuốc lắc, 1,4 gr ketamine. My còn khai vào ngày 18.2 đã mang 2 kg ma túy giao cho một người tại 66 Lê Duẩn (TP.Đông Hà, Quảng Trị).

“Nghiệp quật” thần tiên tỉ tỉ

Đại tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn 2, cho biết Nguyễn Vũ Trọng là người cầm đầu đường dây đưa lượng lớn ma túy từ biên giới Quảng Trị về Đà Nẵng tiêu thụ, dưới vỏ bọc một người kinh doanh bất động sản . Còn My là sinh viên một trường cao đẳng ở Đà Nẵng, theo Trọng phụ giúp việc cò đất, được Trọng bao nuôi nên nghỉ học để làm người yêu. My dần sa vào con đường ma túy và từng bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn xử phạt hành chính trong một buổi tiệc ma túy cùng với Trọng.

Để che giấu hành vi mua bán ma túy, My chọn xây dựng hình ảnh “thần tiên tỉ tỉ” trên Facebook, thường xuyên rao giảng đạo lý, khuyên răn giới trẻ . Khi biết tin My bị bắt, dân mạng bắt đầu lục tìm hình ảnh “hot girl” ma túy này trên mạng xã hội và choáng khi phát hiện đấy chính là “thần tiên tỉ tỉ” ngày nào. Cộng đồng mạng còn phát hiện, trong một status dịp tết vừa qua, My “dạy” mọi người “còn trẻ khỏe, còn tương lai” thì phải dùng chính bàn tay của mình, không nên đụng vào những thứ dơ bẩn...

Đối chiếu những dòng “rao giảng” này với thực tại của “hort girl”, nhiều cư dân mạng nhắc nhau: còn trẻ, đẹp thì hãy “sống và làm những việc chân chính, đừng thả thính và rao giảng trong khi làm những việc bất minh”.