Người đàn ông cả đời tìm em gái thất lạc trên chuyến tàu ở ga Ninh Bình

Nửa thế kỷ trôi qua, nhưng ký ức của ông Lê Văn Bình (SN 1958, họ tên và năm sinh theo giấy tờ tùy thân mới, được ba mẹ nuôi đặt) vẫn còn mãi hình ảnh của cô em gái nhỏ tên Tuyết, trước khi chuyến tàu rời đi, bỏ lại ông ngồi tuyệt vọng gào khóc ở một góc sân ga…

“Theo lời kể của ông, biến cố xảy ra khi ông khoảng 7 - 8 tuổi. Do còn quá nhỏ và còn thời chiến tranh loạn lạc, nên mọi thứ khá mơ hồ. Ông cùng em gái sống cùng mẹ, ở vùng quê có thể là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Còn bố thì ông nghe mẹ nói đã mất. Khoảng trước năm 1975, mẹ ông không may qua đời khi làng mạc bị tàn phá bởi bom đạn . Bà được dân làng quấn chiếu, đốt đuốc mang đi chôn”, bà Sông thuật lại.