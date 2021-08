Người đàn ông Yên Bái đạp xe 'chạy dịch' viết thư cảm ơn ân nhân

Mới đây, Công an TP.Phúc Yên , tỉnh Vĩnh Phúc bất ngờ nhận được thư của một người dân Yên Bái. Tác giả lá thư là anh Hoàng Xuân Trường, một người dân quê ở Yên Bái, vốn là công nhân của một doanh nghiệp ở Bắc Giang.

Trong thư, anh Hoàng Xuân Trường viết: “Quãng đường về nhà thực sự bế tắc khi tôi sức cùng, lực kiệt, mắt mờ, chân mỏi. Suốt quãng đường đi, tôi đã viết lên bìa các tông dòng chữ “Em về Yên Bái có ai tiện đường giúp em. Em cảm ơn”. Nhưng tôi không nhờ được ai cả cho đến khi đến được đây (TP.Phúc Yên - PV). Tôi chân thành cảm ơn tất cả các anh chị tại chốt dịch. Cảm ơn đồng chí trung tá Lê Hồng Thái, chị Đỗ Thị Thu Hà, chị Vũ Thị Thanh Hòa, thiếu úy Nguyễn Văn Kiên… đã giúp tôi được về nhà”.

Trang đầu lá thư anh Hoàng Xuân Trường gửi cảm ơn Công an TP.Phúc Yên Ảnh Lan Hương

Theo trí nhớ của các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Phúc Yên, anh Trường chính là người đàn ông “chạy dịch” từ Bắc Giang về Yên Bái bằng xe đạp mà họ từng gặp tại chốt kiểm soát đầu cầu Minh Trí, P.Đồng Xuân, TP.Phúc Yên từ cách đây khoảng nửa tháng (ngày 6.8).

Hôm đó, khi đang làm nhiệm vụ ở chốt đầu cầu Minh Trí, các cán bộ trực chốt thấy một người đàn ông dắt chiếc xe đạp cà tàng trong bộ dạng thất thểu bước tới. Sau khi kiểm tra xong các thủ tục theo quy định, nhận thấy người đàn ông đang trong tình trạng lả người vì đói khát, tổ công tác trực chốt đã nhanh chóng mang đồ ăn thức uống tới để anh Trường dùng tại chỗ, giúp anh Trường hồi lại sức lực.

Theo anh Trường, năm nay anh 30 tuổi, có vợ và 3 con đều đang sống ở Yên Bái. Để nuôi sống gia đình, anh Trường xin làm công nhân ở Bắc Giang . Hàng tháng, dành dụm được bao nhiêu tiền anh Trường đều gửi về nuôi vợ con, còn bản thân mình thì sống rất tằn tiện với số tiền còn lại ít ỏi.

Khi dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, công ty mà anh Trường làm việc tạm dừng hoạt động. Những công nhân tỉnh ngoài như anh đều phải tìm đường về quê. Muốn về quê thì phải có tiền để xét nghiệm Covid-19, trong khi anh Trường gần như không có đồng nào phòng thân. Vì vậy anh Trường đành phải bán chiếc xe máy cũ của mình được 1,1 triệu đồng. Tiền xét nghiệm Covid-19 hết 730.000 đồng. Số tiền còn lại anh mua một chiếc xe đạp cũ để đạp xe từ Bắc Giang về Yên Bái.

Không có tiền trong người lại không thạo đường, việc xác định đường đi phụ thuộc vào công cụ Google Maps trong điện thoại. Vì thế mà anh Trường bị lạc nhiều lần, trong khi anh gần như chẳng được ăn uống gì.

Biết được hoàn cảnh của anh Trường, tổ công tác tại chốt đã quyên góp được 2,6 triệu đồng để tặng anh. Ngoài ra, tổ công tác còn mua thêm một số đồ dùng gửi về làm quà cho vợ con anh Trường ở quê.

Trung tá Lê Hồng Thái, Công an TP.Phúc Yên nhớ lại: “Lúc đó chúng tôi rất đồng cảm và hiểu được cảm giác của Trường. Vừa hoảng sợ, vừa mệt mỏi, vừa mong sớm được về nhà. Vì vậy tôi và các chiến sĩ tại chốt lúc đó trấn an tinh thần để Trường bĩnh tĩnh. Sau đó chúng tôi đã liên hệ xe ô tô, nói với họ cho Trường đi nhờ về nhà. Khi nhận được thông tin anh Trường về đến nhà an toàn, bình an, tất cả chúng tôi ai cũng thấy hạnh phúc và vui mừng”.