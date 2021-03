Người về Việt Nam với ‘hộ chiếu' vắc xin Covid: Tôi có ‘kế hoạch đặc biệt’ tặng bác sĩ

Sau đó, người đăng ký sẽ được sàn lọc xem có đủ điều kiện để tiêm hay không. Khi đã đáp ứng được các điều kiện, người dân sẽ nhận được thông báo thông qua điện thoại hoặc email để hẹn thời gian địa điểm tiêm vắc xin.

“Có 2 hình thức check in tiêm chủng là check in online trong vòng 24 tiếng trước thời điểm tiêm hoặc check in trực tiếp tại điểm tiêm phòng. Cả 2 hình thức đều xác nhận tiểu sử bệnh tật và tình trạng sức khỏe hiện tại của cá nhân trước tiến hành tiêm. Từ 26 đến 36 ngày sau mũi tiêm đầu tiên, chính phủ sẽ liên hệ với người dân để tiêm mũi thứ 2”, bác sĩ này thông tin thêm.