Người mẹ 22 tuổi bị xe Toyota Altis đâm tử vong, để lại 4 con nhỏ

Tìm đến nhà chị Đặng Thị Hương, người vừa mất trong vụ tai nạn giao thông do va chạm với ô tô hiệu Toyota Altis chưa rõ người lái hôm 9.11, chúng tôi chứng kiến anh Nguyễn Văn Mạnh (32 tuổi, chồng chị Hương) đang thẫn thờ nhìn di ảnh vợ.

“Mấy ngày nay lấn bấn quá, tôi vừa lo hậu sự cho vợ, vừa chăm 2 con đang nằm viện. Hôm nay lại có mấy đoàn đến thăm nên lại phải gửi 2 cháu cho chị gái để về tiếp khách”. Tỏ ra cứng cỏi, nhưng đôi mắt người đàn ông vừa mất vợ vì tai nạn đỏ hoe, ầng ậc nước.

Anh Mạnh và chị Hương cưới nhau năm 2014. Chị Hương là con thứ trong một gia đình có 3 chị em gái. Em gái chị Hương cũng đã mất sớm. Do hoàn cảnh khó khăn , hết cấp 2 chị Hương nghỉ học để đi làm công nhân. Sau khi lấy nhau, vợ chồng đều tu chí làm ăn, năm 2015 anh chị còn mạnh dạn vay tiền ngân hàng để xây nhà. Cuộc sống yên ổn, hạnh phúc cứ thế diễn ra. Trước khi chị Hương gặp nạn, vợ chồng anh Mạnh đã có 3 con, chị Hương đang mang thai em bé thứ 4 được 34 tuần.

Buổi tối định mệnh

Vụ tai nạn giao thông đã cướp mất mẹ của 4 cháu nhỏ Ảnh Lê Tân “Tối 9.11, tôi làm ca muộn nên bảo vợ là sẽ đi nhờ bạn về, nhưng Hương lại đòi đi đón vì hôm đó là thứ 7, cô ấy muốn 2 vợ chồng ở bên nhau. Đợi mãi không thấy vợ đến, tôi mới gọi điện. Một người lạ nghe máy và báo vợ tôi bị tai nạn gần ngã tư Long Thành (quốc lộ 5, đoạn qua xã Bắc Sơn, huyện An Dương). Tôi ra đến nơi thì Hương đã được người dân đưa đi cấp cứu. Con trai lớn của tôi đi cùng mẹ thì máu me đầy mặt đang ngồi dưới đất. Tôi vội bế con đi Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cấp cứu, rồi lại chạy sang Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp với vợ. Đến nơi, các bác sĩ nói cô ấy nguy lắm rồi, phải mổ để bắt con”, anh Mạnh đau đớn nhớ lại buổi tối định mệnh.

Sau nỗ lực của các bác sĩ, con trai thứ 4 của anh Mạnh đã chào đời an toàn. “Có lẽ vợ tôi đã bảo vệ cho con nên cháu mới an toàn sau vụ tai nạn. Hương thì không may mắn như thế. Cô ấy bỏ lại tôi và các con rồi”, anh Mạnh xúc động. Ngày 11.11, chị Hương tử vong vì bị thương quá nặng.

Khi đưa chị Hương về nhà làm lễ tang, con gái nhỏ của chị thấy mẹ nằm bất động nên cứ đến lay gọi. “Nhìn cảnh con bé gọi mẹ dậy đi làm, đi mua sữa, không ai cầm được nước mắt. Hôm tới, thằng lớn từ viện về kiểu gì cũng gào khóc đòi mẹ. Mấy hôm nay nó đã hỏi mẹ nó đâu không vào với nó rồi. Thương nhất là đứa út, chào đời mà chưa biết hơi ấm của mẹ”, bà Phạm Thị Viên (52 tuổi, hàng xóm của vợ chồng anh Mạnh) ái ngại nói.

"Một mình em không thể nào bù đắp được"

Anh Mạnh mong cơ quan chức năng sớm tìm ra người đã gây ra tai nạn cho vợ mình để xử lý theo đúng quy định của pháp luật Ảnh Lê Tân Khi chị Hương còn sống, vợ chồng anh Mạnh tuy chưa dư dả nhưng đủ lo cho cuộc sống. “Chúng em là công nhân trong Khu công nghiêp Nomura từ nhiều năm nay. Mỗi tháng 2 vợ chồng kiếm được 15 triệu, đủ lo cho các con. Nay vợ em mất đi, các con không chỉ thiệt thòi về vật chất mà còn không còn được mẹ chăm sóc, yêu thương. Một mình em thì không thể nào bù đắp được. Nhớ thương vợ bao nhiêu thì em thương các con bấy nhiêu”, anh Mạnh nghẹn ngào.

Hiện trường xảy ra tai nạn khiến mẹ con chị Hương thương vong Ảnh Lê Tân Trong khi anh Mạnh mất vợ, 4 con nhỏ mất mẹ thì người gây ra tai nạn khiến chị Hương tử nạn vẫn chưa ra cơ quan chức năng trình diện. Chị Lưu Thị Phương (39 tuổi), nhân chứng và là người đưa chị Hương đi cấp cứu cho biết: “Hôm đó là thứ 7 nên ít xe. Tôi đang ngồi trông quán thì nghe tiếng động rất mạnh, chạy ra đường thì thấy 1 ô tô đen đang phóng vụt qua. Cô Hương nằm bất tỉnh 1 chỗ, đứa con nhỏ thì văng vào sát quán tôi”. Thấy xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy, chồng chị Phương lấy xe máy đuổi theo nhưng không kịp. “Tôi nghĩ người lái xe rất quen đường khu vực này nên mới chạy trốn nhanh như thế”, chị Phương suy đoán.

Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã phát đi thông báo truy tìm chiếc xe gây tai nạn cho mẹ con chị Hương. Từ những hiện vật tại hiện trường, cơ quan công an nhận định, chiếc xe ô tô va chạm với chị Hương mang nhãn hiệu Toyota Altis, màu đen. Sau khi gây tai nạn, xe bị hư hỏng nặng ở phần đầu bên phải và rơi lại hiện trường một phần cản trước bên phải, chắn bùn bánh trước bên phải và hộc đèn bên trái.