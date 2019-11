Người Sài Gòn xài nước sạch từ nước sông Đồng Nai qua xử lý như thế nào?

Trong số đó, nhà máy nước Thủ Đức có công suất thiết kế lớn nhất 750.000m3/ngày đêm. 5 nhà máy có công suất 700.000m3/ngày đêm và 1 nhà máy có công suất 100.000m3/ngày đêm và có 1 nhà máy nước ngầm đang vận hành hiện hữu công suất 60.000m3/ngày đêm.

Dù có hệ thống quan trắc online nhưng nhân viên vẫn đều đặn lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước hàng giờ Trung Dung

Theo ông Thạch, tất cả các nhà máy nước của Sawaco đều được hỗ trợ của Công an thành phố trong việc bảo vệ các công trình trọng điểm bảo vệ an toàn an ninh cấp nước. Bên trong các nhà máy cũng có đội ngũ bảo vệ và camera giám sát tất cả khu vực để đảm bảo hạn chế tối đa người lạ có thể xâm nhập vào nhà máy.