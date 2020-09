Người Tây Đô chung tay làm việc thiện mùa Vu Lan

Chương trình được chia thành hai đợt tặng tại TP.Cần Thơ và bà con nghèo tại xã Hà Linh, H.Hương Khê, Hà Tĩnh.

Nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm cũng đang thực hiện chương trình “Ấm lòng mùa Vu lan” với 300 phần quà trị giá 75 triệu đồng gửi trao đến người khó khăn.

Anh Lâm Thành Phú (33 tuổi, trưởng nhóm Bồ Đề Tâm) cho biết, 200 phần quà sẽ được các thành viên trao đến bà con khó khăn tại H.Vĩnh Thạnh (Cần Thơ); 100 phần sẽ được trao tại tỉnh Đắk Lắk.

Mỗi phần quà gồm: 10kg gạo,1 thùng mì, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm, 1kg đường,1 bịch hạt nêm, 1 bịch muối và quần áo cũ.

Anh Phú hy vọng, việc các tổ chức thiện nguyện cùng chung tay giúp bà con nghèo khó khăn, bệnh tật, cụ già neo đơn sẽ khiến mùa Vu lan của họ thêm ấm áp.

“Hoạt động trao quà này đã được nhóm duy trì suốt 5 mùa Vu lan, cũng như được tổ chức khắp các tỉnh miền Tây như: Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang...”, anh Phú cho biết.

Nhóm Góp Yêu Thương do chị Đinh Hồng Thơ (35 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP.Cần Thơ làm trưởng nhóm) cũng đã “ra quân” tặng quà với khẩu hiệu “Trao chút quà, ấm phận người”.

Với hơn 20 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm được cả nhóm chở tận nhà người già có hoàn cảnh khốn khó ở Cần Thơ.

Các thành viên của nhóm này đa phần là phụ huynh và các em học sinh của Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đều nhiệt tình với công tác từ thiện.

Em Diễm Quỳnh, học sinh lớp 12A1 Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết: “Vừa thi tốt nghiệp xong em liền tham gia vào hoạt động phát quà ngày Vu Lan cùng nhóm. Nhờ đó em biết cách yêu thương và san sẻ với những người khó khăn, cũng như những người già neo đơn”.

Cụ Nguyễn Thị Bé (74 tuổi, tạm trú tại Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: “ Cuộc sống khốn khó, chồng qua đời do bệnh. Giờ thì một mình nuôi 2 người con tật nguyền do tai nạn giao thông và người bị suy thận mãn. Vậy nên đến ngày Vu lan lại càng tủi thân hơn. May thay có cô Thơ đến an ủi, động viên và cho quà nên cũng vơi bớt phần nào nỗi buồn”.