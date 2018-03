Nhà chung cư ở TP.HCM, nhiều người than - Kỳ 3: Tiền tỉ cũng 'khổ'

Thay lời kết: Khi mọi người tập trung về các đô thị lớn ngày càng nhiều thì nhu cầu về nhà ở cũng tăng lên, và nhà chung cư là sự lựa chọn của rất nhiều người để an cư, lập nghiệp. Vậy nhưng người dân ở nhà chung cư cũng phải đối mặt với không ít vấn đề khiến họ phải đau đầu, mệt mỏi như: tranh chấp với chủ đầu tư, chuyện đổ rác, sổ hồng, phần diện tích chung,... Không chỉ thế, sau sự cố ở chung cư Carina Plaza vừa rồi, nhiều người ở chung cư còn nơm nớp lo sợ vì không biết tai họa sẽ ập đến lúc nào. Nhiều người được hỏi cho biết họ lựa chọn nhà chung cư vì an toàn, văn minh, yên tĩnh nhưng sau những sự cố, tranh chấp liên tiếp về nhà chung cư vừa qua, không ít người có ý định mua chung cư đã phải "khựng" lại suy nghĩ hoặc tạm hoãn. Nhiều quyền lợi của người ở nhà chung cư cũng bị tước đoạt, không đúng như lời chào bán ban đầu trong đó có cả các vấn đề về an toàn tính mạng. Nhà chung cư liệu có còn là một nơi "an cư" khi cư dân bỏ tiền tỉ để mua nhà nhưng cứ phải đau đầu vì các các vấn đề tranh chấp?!