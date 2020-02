Những bà mẹ đơn thân với hành trình chăm con thấp thỏm mùa dịch Corona

Tính đến sáng 11.2, Việt Nam đã có 15 người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của do virus Corona mới (nCoV), riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 10 trường hợp. Số người chết ở Trung Quốc vì dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona mới (nCoV) đã tăng kỷ lục thêm 108 người, nâng tổng số người chết lên 1.016, trong khi có 42.638 người nhiễm virus, theo Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc.