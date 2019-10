Nơi 'độc' nhất Việt Nam hơn 10 cụ sống 117 tuổi: 90 vẫn chạy xe, làm từ thiện

Ông Nguyễn Văn Thứng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhơn Mỹ (H.Chợ Mới, An Giang ), cho biết toàn xã có 1.785 cụ ông, cụ bà từ 60 tuổi trở lên. Riêng ấp Nhơn An có nhiều cụ cao tuổi nhất với 85 cụ trên 80 tuổi. Trong số những cụ vừa qua đời, có 3 cụ bà trên 100 tuổi, đó là cụ Lê Thị Nhộng và cụ Mạc Thị Trình, cụ Lê Thị Kiềm. Trong đó, cụ Nhộng cao tuổi nhất, 112 tuổi.

Theo ông Thứng, so với trước đây thì con số kể trên rất khiêm tốn, bởi ấp Nhơn An từng có hơn 10 cụ sống tới 117 tuổi, như cụ Đoàn Văn Chấn, Nguyễn Thị An, Nguyễn Thị Thanh…

Bí quyết trường thọ

Một ngày gần cuối tháng 10.2019, chúng tôi may mắn được ông Trần Văn Dũng, Phó trưởng ấp Nhơn An, thông báo đến “dự” buổi họp mặt của nhiều cụ ông, cụ bà trong ấp. Thật bất ngờ, nhiều cụ hơn 90 tuổi vẫn tự chạy xe máy đến.

Ông Trần Văn Dũng, Phó trưởng ấp Nhơn An dẫn các cụ bà đến họp mặt ẢNH: DUY TÂN

Với cách nói chuyện hóm hỉnh, cụ Lâm Minh Phú (88 tuổi, ngụ ấp Nhơn Mỹ) làm mọi người trong buổi họp mặt không nhịn được cười, nhất là khi cụ kể chuyện làm thơ trong những lần cho chim ăn. Chia sẻ bí quyết trường thọ , cụ Phú nói: “Lúc xưa tụi tôi ăn lúa mùa với rau sạch. Còn bây giờ ô nhiễm môi trường , không khí không còn trong lành. Thực phẩm như thịt heo thì nhiễm nhiều bệnh nhiều, đồ ăn thức uống chứa quá nhiều hóa chất, rau thì hàm lượng thuốc sâu nhiều... Vì vậy con người không bệnh tật sao được”.

Cụ Đoàn Văn Ựng (97 tuổi) tiếp lời: “Hằng ngày tôi vẫn giữ thói quen ăn uống điều độ, chịu khó vận động. Thú vui của tôi là đi làm từ thiện . Rảnh rỗi thì trồng các loại cây xanh, rau, quả để vừa có thực phẩm sạch , vừa đỡ tốn tiền. Ngoài ra, tôi sống thảnh thơi, vô lo vô nghĩ nên tâm nhẹ nhàng, sức khỏe cũng tốt theo”.

Cụ Văn Minh Phú (88 tuổi) vẫn miệt mài hái thuốc nam làm từ thiện ẢNH: DUY TÂN

Cụ Đoàn Văn Ựng (97 tuổi) nhưng vẫn rất minh mẫn, sáng mắt và rất khỏe mạnh ẢNH: DUY TÂN

Điểm chung dễ nhận thấy nhất ở các cụ là ai cũng có quá trình lao động liên tục, hăng hái làm việc thiện , sống vui vẻ, ít uống rượu, hút thuốc, cùng với đó là sống trong môi trường nhiều cây xanh...

Các cụ ông rót nước trà mời nhau trong buổi họp mặt ẢNH: DUY TÂN

Các cụ bà mời nhau ăn bánh và trò chuyện ẢNH: DUY TÂN

Tuổi cao nhưng các cụ rất minh mẫn, không ai bị lãng tai ẢNH: DUY TÂN

Cụ Nguyễn Thị Triêu cho biết bí quyết sống trường thọ là tinh thần luôn vui tươi ẢNH: DUY TÂN

Làm từ thiện cho vui

Ông Trần Văn Dũng cho biết từ năm 2015, những người cao niên trong ấp đã đứng ra thành lập nhóm hốt thuốc từ thiện, do cụ Lâm Minh Phú làm nhóm trưởng, cùng 10 thành viên có tuổi đời trên 80 tham gia. Mỗi ngày, các cụ đi tìm dược liệu rồi đến nhà cụ Phú chặt thuốc đem phơi, bào chế, đóng gói… cung cấp cho các phòng khám từ thiện. Công việc đi tìm dược liệu và chặt cây thuốc do các cụ ông đảm trách; phần việc còn lại của các cụ bà.

Cụ Thánh Văn Chình (89 tuổi) nhưng vẫn rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh ẢNH: DUY TÂN

Cụ Nguyễn Thị Nỉ (92 tuổi) cho biết: “Sống đến tuổi này rồi, đất đai vườn tược tôi đã chia cho con cái canh tác hết. Hằng ngày tụi tôi tụ họp lại làm việc thiện thì thấy vui vẻ, sức khỏe từ đó cũng thấy tốt hơn”.

Còn cụ Nguyễn Thị Triều (92 tuổi) nói: “Để duy trì tổ thuốc nam từ thiện này, chúng tôi người góp công, người góp sức. Mỗi ngày, nhóm làm việc từ sáng sớm đến trưa. Nhờ làm việc thiện mà tôi sống vui, sống khỏe mỗi ngày”.

Cụ bà Nguyễn Thị Nỉ (92 tuổi) nói thú vui ngày ngày là làm từ thiện ẢNH: DUY TÂN

Thú vui hằng ngày của cụ Lâm Minh Phú (88 tuổi) là chăm sóc chim và trồng cây kiểng ẢNH: DUY TÂN