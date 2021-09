Nông dân Hà Tĩnh hối hả thu hoạch lúa chạy bão số 5

Hiện Hà Tĩnh vẫn còn khoảng gần 20% diện tích lúa vụ hè thu chưa thu hoạch do gieo cấy muộn hoặc nằm ở vùng thấp trũng.

Bà Hồ Thị Điền (60 tuổi, ngụ tại thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) bày tỏ lo lắng khi mưa lớn nhiều ngày qua khiến toàn bộ 6 sào lúa đã chín rộ của gia đình bị ngập úng.

“Lúa nằm ở vùng thấp trũng nên gia đình tôi không thể thuê máy về gặt được mà phải gặt bằng tay. Tôi già cả, chồng lại ốm yếu nên mấy hôm nay ăn ngủ không yên vì lúa vẫn đang ở ngoài đồng, sợ khi bão ập đến thì sẽ hỏng hết. Rất may vào sáng nay, có mấy chú bộ đội trên Ban Chỉ huy quân sự huyện xuống thu hoạch lúa giúp gia đình tôi”, bà Điền nói.

Chị Nguyễn Thị Dung (47 tuổi, ngụ tại xã Lưu Vĩnh Sơn) cho biết, gia đình chị trồng 7 sào lúa nhưng tới thời điểm này mới thu hoạch được 1 sào.

“Nghe đài báo bão sắp đổ bộ vào đất liền nên người dân chúng tôi lo lắm. Ngày hôm nay, thôn đã phải huy động thêm máy gặt về giúp dân thu hoạch dù lúa vẫn chưa chín hẳn”, chị Dung nói.

Theo ông Nguyễn Trí Hà, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh), tỉnh đã thu hoạch được hơn 83% trên tổng số 44.500 ha lúa vụ hè thu. Chính quyền các địa phương đã chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa để tránh thiệt hại do bão, lụt gây ra.

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho hay, hiện có khoảng gần 400 tàu, thuyền đã vào tránh trú bão tại các cảng cá Cửa Sót (H.Lộc Hà), Cửa Hội (H.Nghi Xuân) và Cửa Nhượng (H.Cẩm Xuyên). Riêng tại âu thuyền cảng cá Cửa Sót hiện nay đã có hơn 233 tàu, thuyền đã vào khu neo đậu tránh trú bão an toàn.

Để ứng phó với cơn bão số 5 , UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa ban hành công điện, yêu cầu các địa phương lên phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19 và an toàn thiên tai tại các địa điểm sơ tán, khu cách ly tập trung.