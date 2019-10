Nóng mạng xã hội: Người lạ vào tận lớp học gom 16 dây chuyền của học sinh!

Một tài khoản đăng lên Facebook những hình ảnh về người đàn ông bị bảo vệ và sau đó là công an bắt giữ tại Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Vào sâu trong trường chưa biết làm gì nhưng bị các em học sinh hô hoán nên mọi người thấy vậy vây bắt. Trên tay cầm một đống dây chuyền bạc. Hiện tại chưa biết là giật dây chuyền hay bắt cóc...”.

Thông tin từ Công an Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) cho hay, Lê Minh Thiệu (33 tuổi, ngụ xã Bình Trị, H.Thăng Bình, Quảng Nam) khai đã đến gần nói chuyện với các em học sinh vào đầu giờ sáng (khoảng 7 - 7 giờ 30) rồi bảo các em đưa cho Thiệu dây chuyền các em đang đeo trên cổ. Bằng cách này, Thiệu đã chiếm đoạt được 16 sợi dây chuyền màu trắng (chưa xác định vật liệu gì). Công an P.An Khê đã tạm giữ số tang vật trên và phối hợp với Đội CSHS Công an Q.Thanh Khê để tiếp tục điều tra hành vi manh động và liều lĩnh của Thiệu.