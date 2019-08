Bất an dịch vụ đưa đón học sinh

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra Văn phòng Chính phủ chiều 7.8 có thông báo cho biết, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc làm cháu bé tử vong, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Bộ GD-ĐT chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học; hướng dẫn, quy định cụ thể dịch vụ đưa đón HS, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu, không để tái diễn sự việc tương tự. Chí Hiếu