Phẫn nộ clip cha ruột hành hạ ném con gái 2 tuổi từ trên cao xuống nệm

Một bé gái hơn 2 tuổi đang nằm dưới nệm cùng một vài bé khác thì bị người cha vừa chửi bậy vừa lao tới nắm người lôi lên cao rồi thả xuống. Đứa bé bị thả xuống, tâng lên và úp mặt xuống nệm. Chưa dừng lại, người cha tiếp tục túm lấy bé thả xuống lần nữa và nói: “Tao cho mày chết này”. Lần này, nạn nhân bị văng ra xa và khóc thét, đúng lúc đó, một người phụ nữ lao tới kịp ôm bé gái vào lòng.

Đoạn clip khiến dân mạng bàng hoàng và phẫn nộ. Tài khoản Nguyễn Anh Tuấn thốt lên: “Trời đất ơi, bấm vào xem clip xong đơ mấy giây luôn, không tin nổi vào mắt mình”. Tài khoản Đình Trần cho rằng: “Cho dù có tức chuyện gì đó, cũng đừng mang con cái ra mà đối xử vậy”. Nhiều người mong công an vào cuộc, xử lý người cha thích đáng. Ngoài ra còn hàng trăm bình luận lên án, đòi xử lý nghiêm người cha nhẫn tâm này.

Sau khi clip được lan truyền gây bất bình, chính quyền P.Trảng Dài đã nắm thông tin và nhanh chóng vào cuộc xác minh. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Công an P.Trảng Dài đã mời Trần Kim Hải (27 tuổi, được xác định là người cha trong clip) lên làm việc. Tại cơ quan công an, Trần Kim Hải thừa nhận mình là người đánh con gái trong clip.

Giải thích về lý do hành hạ chính con ruột của mình, Hải nói rằng do người “vợ bé” hay gọi điện, nhắn tin phá hoại hạnh phúc của mình, gần đây xảy ra mâu thuẫn về việc làm giấy khai sinh cho con nên tối 6.12, Hải hành hạ con gái rồi quay clip lại gửi cho người “vợ bé” nhằm dằn mặt. Sau khi lấy lời khai, Công an P.Trảng Dài đã cho Hải về nhà, xử lý theo quy định.