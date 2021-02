Phẫn nộ người từ vùng dịch về Đà Nẵng bị ho sốt nhưng 'trốn' xét nghiệm Covid-19

Đáng nói, thời điểm anh này trở lại Đà Nẵng đang có triệu chứng ho, sốt, gieo nỗi hoang mang tới cộng đồng.

Vô trách nhiệm với cộng đồng

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC), chiều 20.2, Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận nam bệnh nhân K. có triệu chứng ho, sốt. Sau khi khai báo y tế , biết anh K. vừa về quê Hải Dương ăn tết và trở lại Đà Nẵng ngày 16.2 (mùng 5 tết), BV đã yêu cầu người này lấy mẫu xét nghiệm và không được rời khỏi BV. Tuy nhiên, anh K. không lấy mẫu xét nghiệm và tự ý rời đi sau đó.

Nhận được tin báo, CDC Đà Nẵng phối hợp cùng Trung tâm y tế Q.Hải Châu, công an các phường tiến hành truy vết khẩn cấp, đến tối 20.2 mới tìm thấy anh K. đang ở khu nhà công nhân của Công ty S.T (P.Hòa Thuận Đông).

Anh K. có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1, hiện đang được cách ly tập trung

Hành vi coi thường quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19 của anh K. khiến cư dân mạng sục sôi lên án. Facebook Thanh Nguyễn viết: “Nhiều người từ tỉnh Hải Dương đến nơi khác dù ở xã, huyện không có ca nhiễm nhưng vẫn tự giác cách ly tập trung. Không hiểu anh này nghĩ gì mà coi thường dịch bệnh đến như vậy”. Đồng quan điểm, nick Sơn Bùi chia sẻ: “Đà Nẵng và cả nước đang gồng mình chống dịch từng phút, từng giây nhưng hành động thiếu ý thức của 1 cá nhân có thể khiến sự việc mất kiểm soát”.

Nhiều tài khoản đề nghị chính quyền Đà Nẵng có biện pháp xử lý mạnh tay đối với trường hợp này để răn đe. Cũng có tài khoản yêu cầu cơ quan chức năng truy hành trình của anh K. để từ đó xem xét, nếu người này có khai báo y tế nhưng lỗ hổng ở đâu thì xử lý ngay tại đó.

Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm

Trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Tôn Thất Thạnh cho biết sau khi tìm được anh N.B.K thì trong tối 20.2 người này đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 và đưa đi cách ly tập trung . “Việc khai báo đối với những người về từ vùng dịch phụ thuộc nhiều vào ý thức tự giác của người dân. Hiện anh K. có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, sau 14 ngày sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2”, BS Thạnh thông tin.

Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng, cho hay hiện lực lượng y tế đang phối hợp với công an để tìm hiểu anh N.B.K đã có khai báo y tế tại nơi nào của TP.Đà Nẵng trước khi đến BV Hoàn Mỹ hay không. Nếu không khai báo y tế theo đúng quy định, sẽ đề nghị xử lý, xử phạt. “Đây là trường hợp bất thường nên phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng để có ý kiến”, ông Hồng thông tin. Còn đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an Q.Hải Châu, cho biết sau khi phối hợp với lực lượng chức năng truy vết công nhân này để đưa đi cách ly tập trung, công an sẽ tiếp tục phối hợp với CDC Đà Nẵng xác minh về trường hợp này.

Ngày 23.2, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, chỉ đạo các địa phương cương quyết không bỏ sót việc giám sát các trường hợp người về từ các tỉnh, thành, các vùng có dịch Covid-19. Ông Chinh chỉ đạo chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 , nhất là khẩn trương tổ chức thực hiện việc toàn dân khai báo y tế. UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 với khung quy định xử lý cao nhất. Trường hợp cần thiết chuyển điều tra, xử lý hình sự theo quy định.