Quảng Nam yêu cầu công an điều tra nguyên nhân cháy bãi thải mỏ than Nông Sơn

Chiều 16.8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng cháy tại bãi thải mỏ than Nông Sơn (xã Quế Trung, H.Nông Sơn).

Đồng thời, giao Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và điều tra nguyên nhân, khả năng gây cháy tại mỏ than Nông Sơn; xử lý các vi phạm (nếu có) về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng được yêu cầu chỉ đạo Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường tăng cường biện pháp nghiệp vụ phát hiện các hành vi cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường , kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhà máy của Công ty CP than - điện Nông Sơn - TKV ẢNH: MẠNH CƯỜNG

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty CP than - điện Nông Sơn - TKV thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; có các biện pháp ngăn chặn các khả năng gây cháy tại mỏ than Nông Sơn. Ngoài ra, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực ứng phó khi xảy ra cháy trong thời gian đến nhằm hạn chế các thiệt hại về người, tài sản và giảm thiểu đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến môi trường.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND H.Nông Sơn tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Quế Trung thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường của Công ty CP than - điện Nông Sơn - TKV. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm các quy định thì kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã phản ánh, thời gian qua bãi thải tại mỏ của Công ty CP than - điện Nông Sơn - TKV liên tục cháy âm ỉ, gây ô nhiễm môi trường trong thời gian dài ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân nhưng không được xử lý dứt điểm.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Cao Cường, phụ trách Văn phòng Công ty CP than - điện Nông Sơn - TKV, giải thích do lớp than này bị vùi lấp ở độ sâu lớn trong thời gian dài, gặp thời tiết nắng nóng cực đoan và kết hợp độ ẩm thích hợp (mưa giông lớn nhiều ngày) đã phát sinh phản ứng ô xy hóa kèm theo nhiệt phát ra, nhiệt độ bị tích tụ gây ra cháy.