Sau vụ tài xế Ferrari bị khởi tố vì chống đối: CSGT TP.HCM gửi khuyến cáo cho người dân

"PC08 khuyến cáo người dân trong quá trình tham gia giao thông, phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật cũng như yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của lực lượng CSGT. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, lăng mạ, chống đối lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM thông tin.

Trước đó, ngày 9.5, tổ công tác 363 do Đại úy Hoàng Thành Luân, Phó Trưởng trạm CSGT Đa Phước làm tổ trưởng có bàn giao hồ sơ liên quan đến vụ việc nam tài xế điều khiển xe ô tô biển số 51F-819.40 đã có hành vi lăng mạ, chống đối đối với cán bộ chiến sỹ của tổ công tác cho Công an P.1, Q.8 để tiếp tục làm rõ. Sau đó, Công an P.1 đã ban giao hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.8 để điều tra giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Hành vi chống đối CSGT của Phạm Lâm Duy khiến nhiều người bức xúc Ảnh cắt từ clip

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, vụ việc diễn ra vào lúc 22 giờ 55 phút ngày 9.5, Phạm Lâm Duy (33 tuổi, tài xế xe Ferrari) điều khiển xe ô tô biển số 51F-819.40 không gắn biển số phía trước. Phát hiện phương tiện vi phạm, tổ 363 đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Trong quá trình làm việc với tổ 363, Duy có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm Đại úy Hoàng Thành Luân, đồng thời, không chấp hành yêu cầu về trụ sở công an để làm việc và yêu cầu đưa xe về trụ sở công an. Duy đã yêu cầu Nguyễn Thị Trúc Giang (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) dùng điện thoại đi động của Duy để kêu gọi một số người đến ghi hình lại vụ việc cũng như gọi Nguyễn Vĩnh Phú (31 tuổi, ngụ Q.8) đến.

Duy la hét làm tụ tập đông người xem, lấy lý do Giang đang mang thai nên cố tình để cho Giang ngồi lên đầu xe ô tô biển số 51F-819.40, cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ và yêu cầu Phú vào trong xe ngồi bảo vệ tài sản, qua đó cản trở công an làm nhiệm vụ và gây nên tình trạng tụ tập đông người. Giang có dùng điện thoại di động của Giang để ghi hình lại vụ việc. Kết quả khám sức khỏe cũng cho thấy Giang không có thai.

Công an Q.8 bắt tạm giam Phạm Lâm Duy để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ Ảnh: Công an Q.8 cung cấp

Diễn biến sự việc được nhiều người đăng tải trên mạng xã hội, nhưng sau đó khi có thông tin ban đầu từ PC08, nhiều tài khoản đã ẩn đoạn clip trên.

Ngày 20.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.8 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Lâm Duy, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Trúc Giang và Nguyễn Vĩnh Phú để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” được quy định tại Điều 330 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngày 21.5, Viện kiểm soát nhân dân Q.8 ra quyết định phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với Duy, Giang, Phú đồng thời ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Duy.

Ngày 27.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.8 tiến hành tống đạt các quyết định trên.