Sợ nhiễm Covid-19, người đàn ông về từ Hàn Quốc xin cách ly ngay cửa khẩu

Tài khoản Lê Văn Thiệp bình luận: “Rất có trách nhiệm với cộng đồng, cảm ơn luật sư và công dân gương mẫu nha”. Tài khoản Thanh Nguyen Trung bình luận: “Hoan hô luật sư và anh Thạch”.

Theo đó, luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn LS TP.HCM), người chia sẻ thông tin cho biết anh nhận được sự yêu cầu giúp đỡ của anh Nguyễn Hữu Thạch (37 tuổi), một người Việt về từ Hàn Quốc.

Anh Thạch cho biết đang trên đường về TP.HCM bằng xe khách của nhà xe Danh Danh chạy tuyến Phnôm Pênh - TP.HCM. Anh Thạch đã qua được khâu kiểm tra thân nhiệt và kê khai y tế tại cửa khẩu Mộc Bài và có thể tiếp tục về TP.HCM cùng đoàn xe nhưng vẫn muốn được cách ly nhưng bị từ chối. Lí do là tình hình sức khỏe của anh tốt, không sốt và không trở về từ vùng dịch nên được vận động cách ly tại nhà.

Bài viết được chia sẻ trên mạng và nhận được sự ủng hộ về ý thức tự cách ly của anh Thạch khi trở về từ Hàn Quốc Ảnh: Chụp màn hình

Anh Tuấn cũng cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin thì anh đã liên hệ Sở Y tế tỉnh Tây Ninh. Sau đó, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã làm việc với lực lượng an ninh cửa khẩu và chuyển anh Thạch vào khu cách ly tại cửa khẩu.

Bên cạnh việc liên hệ Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, luật sư Thạch Thảo (Đoàn LS TP.HCM) cũng liên hệ Công an TP.HCM để có hướng xử lý chuyến xe khách chở anh Thạch từ Phnôm Pênh tiếp tục về TP.HCM (xem có cần khử trùng, cách ly ngừa dịch hay không).

Trả lời Thanh Niên, luật sư Thạch Thảo cho biết sau khi làm việc với Công an TP.HCM để cung cấp đặc điểm xe của nhà xe Danh Danh thì Công an TP.HCM đã liên hệ với Công an cửa khẩu Mộc Bài và làm việc với anh Thạch.

Chia sẻ với Thanh Niên anh Thạch cho biết anh đi Hàn Quốc theo diện xuất khẩu lao động, đã đăng ký về nước vào ngày 26.2, nhưng không đặt được vé máy bay. Đến ngày 7.3, anh Thạch mới có vé về Việt Nam qua hãng hàng không Vietnam Airlines nhưng lại hủy vé nên phải bay về Campuchia, rồi sau đó về nước bằng xe khách từ Phnôm Pênh đến TP.HCM.

Anh cũng cho biết thêm bản thân không có triệu chứng bệnh nhưng vẫn không yên tâm, sợ lây bệnh cho gia đình và cộng đồng nên tự nguyện xin cách ly. Hiện tại anh đã ở trong khu cách ly tại cửa khẩu Mộc Bài.